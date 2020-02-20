الامارات | دعاء صادق من القلب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعاء صادق من القلب، وابتهال محب بكل الخير، وموفور الصحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. صورة معبرة تختلط فيها المشاعر الصادقة بالكلمة الطيبة، نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على صفحته الرسمية على «إنستغرام». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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