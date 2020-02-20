لايف ستايل

الامارات | 50 فناناً من الخليج يضيئون سماء الفن في دبي

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فناناً من الخليج يضيئون سماء الفن في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث هو الأول من نوعه بمدينة دبي، وبالتعاون بين ندوة الثقافة والعلوم، والجمعية العربية للثقافة والفنون؛ تم الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى للمعرض الخليجي الأول للفنون «آرت لاونج»، الذي يضم نخبةً من ألمع فناني الخليج بمختلف فئاته كالفن التشكيلي، النحت، التصوير الفوتوغرافي، والمقرر إقامته 16 مارس ولمدة ثلاثة أيام متتالية في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

يستقطب المعرض المقتنين من محبي الفن التشكيلي، النحت، والتصوير بالخليج والعالم العربي، وعلى رأسهم رجل الأعمال السعودي والمقتني طلال أدهم، وبحضور خاص للفنان الهولندي العالمي طارق صادومة، ليعمل المعرض بدوره على إثراء الحركة الثقافية الفنية من خلال تبادل الآراء والأفكار التي تعمل على اكتساب المزيد من الخبرات الإبداعية. وتضم الدورة الأولى مجموعة كبيرة من أعلام الفن التشكيلي، ويصل عددهم الى 50 فناناً.

وقال الرئيس التنفيذي للمعرض، المهندس ياسر المدني: «نسعى دائماً للارتقاء بالذوق العام، وإثراء ثقافة الفن التشكيلي والنحت بالخليج والعالم العربي»، ويؤكد مدني أن «الفن التشكيلي في دبي يعيش عصره الذهبي»، مشيراً إلى أن المدينة تحولت إلى معرض فني مفتوح، ما جعلها بيئة خصبة وداعمة ومنتِجة للأعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأضاف «يعد هذا المعرض علامةً فارقة في تبادل الثقافة الفنية العربية الخليجية، ونسعى لتسليط الضوء على الفنانين من دول الخليج والذين بدورهم لا يقلون إبداعاً عن الفنانين العالميين، بل أصبح للفن التشكيلي الممزوج بالثقافة الخليجية مكان في جميع المحافل والمعارض الدولية».

• دبي تحولت إلى معرض فني مفتوح، ما جعلها بيئة خصبة وداعمة ومنتِجة للأعمال الفنية.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 50 فناناً من الخليج يضيئون سماء الفن في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا