الامارات | 50 فناناً من الخليج يضيئون سماء الفن في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فناناً من الخليج يضيئون سماء الفن في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث هو الأول من نوعه بمدينة دبي، وبالتعاون بين ندوة الثقافة والعلوم، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون؛ تم الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى للمعرض الخليجي الأول للفنون «آرت لاونج»، الذي يضم نخبةً من ألمع فناني الخليج بمختلف فئاته كالفن التشكيلي، النحت، التصوير الفوتوغرافي، والمقرر إقامته 16 مارس ولمدة ثلاثة أيام متتالية في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

يستقطب المعرض المقتنين من محبي الفن التشكيلي، النحت، والتصوير بالخليج والعالم العربي، وعلى رأسهم رجل الأعمال السعودي والمقتني طلال أدهم، وبحضور خاص للفنان الهولندي العالمي طارق صادومة، ليعمل المعرض بدوره على إثراء الحركة الثقافية الفنية من خلال تبادل الآراء والأفكار التي تعمل على اكتساب المزيد من الخبرات الإبداعية. وتضم الدورة الأولى مجموعة كبيرة من أعلام الفن التشكيلي، ويصل عددهم الى 50 فناناً.

وقال الرئيس التنفيذي للمعرض، المهندس ياسر المدني: «نسعى دائماً للارتقاء بالذوق العام، وإثراء ثقافة الفن التشكيلي والنحت بالخليج والعالم العربي»، ويؤكد مدني أن «الفن التشكيلي في دبي يعيش عصره الذهبي»، مشيراً إلى أن المدينة تحولت إلى معرض فني مفتوح، ما جعلها بيئة خصبة وداعمة ومنتِجة للأعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأضاف «يعد هذا المعرض علامةً فارقة في تبادل الثقافة الفنية العربية الخليجية، ونسعى لتسليط الضوء على الفنانين من دول الخليج والذين بدورهم لا يقلون إبداعاً عن الفنانين العالميين، بل أصبح للفن التشكيلي الممزوج بالثقافة الخليجية مكان في جميع المحافل والمعارض الدولية».

• دبي تحولت إلى معرض فني مفتوح، ما جعلها بيئة خصبة وداعمة ومنتِجة للأعمال الفنية.