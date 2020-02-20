الامارات | مركبات من «زمن الطيبين» تطلّ في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات من «زمن الطيبين» تطلّ في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان، غداً، مسابقة الدراجات والسيارات الكلاسيكية والمعدلة، التي تروي حكاية صناعة المركبات وتاريخ تطورها، وتكشف أسرار وفنون تصاميم وتعديلات الدراجات النارية والسيارات.

وتتيح المسابقة التي تشارك فيها أكثر من 500 سيارة و300 دراجة نارية في منطقة الزوراء للزوار الفرصة للتعرف إلى مجموعة نادرة من المركبات، والاطلاع على تاريخ تطور صناعة شركات السيارات الرائدة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التقاط مجموعة من الصور التذكارية بجانبها.

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وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان صالح الجزيري، إن «المسابقة تتيح للزوار الاطلاع على دراجات وسيارات قديمة الطراز حرص مُلاكها على الحفاظ عليها، وإبقائها بأفضل حال لتكون شاهداً على مراحل مهمة في تاريخ الإمارات، وهي هواية شائعة لدى كثير من الإماراتيين، الذين يسعون باستمرار إلى الحصول عليها باعتبارها رمزاً لـ(زمن الطيبين)، لذلك أصبحت المسابقة ضمن الأجندة السنوية للدائرة».

وأضاف أن المسابقة تنظم للعام الثاني على التوالي، وتلقى إقبالاً من عشاق الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية والمعدلة من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة، لافتاً إلى أن تقييم الدراجات والسيارات يكون بناء على مجموعة من المعايير المعتمدة في مثل هذه المسابقات، من أهمها مدى صلاحية الدراجة والسيارة، ودرجة الحفاظ عليها والاهتمام بها من مالكها.

ويشمل برنامج الفعالية أيضاً أنشطة متنوعة من بينها عروض سيارات التحكم عن بُعد التي تشهد منافسة شديدة، وتعد من أكثر الفعاليات التي تستهوي فئة الشباب وتلبي رغباتهم.