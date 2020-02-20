الامارات | WAVO تبث «كيلنج إيف 3»

شكرا لقرائتكم خبر عن WAVO تبث «كيلنج إيف 3» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «وافو»، منصة البث من «أو إس إن»، عزمها بث الموسم الثالث والأحدث من المسلسل الدرامي الحائز جوائز عدة (كيلنج إيف) اعتباراً من 27 أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع عرضه على قناة «بي بي سي أميركا».
وتشارك في الموسم الجديد الممثلات ساندرا أوه، وجودي كومر، وفيونا شاو، وكيم بودنيا. كما سيشهد انضمام باقة من الممثلين، مثل ديم هارييت والتر، وداني ساباني، وجيما ويلان، وكاميل كوتن.
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