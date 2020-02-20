الامارات | أفراح بن عمرو

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن عمرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد أحمد ناصر بن عمرو بزفافه إلى كريمة فايز عبدالله عمرو، وعبدالله فايز عبدالله عمرو إلى كريمة ناصر حسن عمرو. وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة الوثبة للأفراح في أبوظبي، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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