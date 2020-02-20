الامارات | أفراح الكويتي والظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الحفل الذي أقامه محمد عبدالله السبع الكويتي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة خليفة هلال بن دلموج الظاهري، وذلك في أرض المعارض بالعين. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين. وشاركت فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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