الامارات | 5000 طفل في «رحلة أحجار الليغو»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت واجهة المجاز المائية في الشارقة، أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف المدارس، ضمن فعاليات معرض «رحلة أحجار الليغو»، الذي يستمر حتى الأول من مارس المقبل.
ونظم المعرض، الذي يحتضن 88 مجسّماً، استُخدم في تركيبها نحو مليون من أحجار الليغو، سلسلة من الورش التعليمية والإبداعية التي استهدفت طلاب المدارس، وفتحت أمامهم الفرصة في بناء مجسماتهم الخاصة، وتعلُّم طرق جديدة ومبتكرة، والتعرف إلى قصصها وراء الكواليس. واستمتع الطلاب والأطفال بمشاهدة النماذج الإبداعية والتصميمات المتنوعة.
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