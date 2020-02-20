الامارات | 5 أيام مع تراث إندونيسيا في قلب الشارقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، فعاليات أسبوع تراث جمهورية إندونيسيا، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، في قلب الشارقة، إذ تأخذ الزوار وعشاق التراث في رحلة تاريخية، يتعرفون خلالها إلى مختلف مكونات وعناصر تراث إندونيسيا، من عروض، وموسيقى، وطرب، وأزياء شعبية، وحضارة عريقة.
وتستمر فعاليات أسبوع تراث إندونيسيا، التي افتتحها رئيس معهد الشارقة الدكتور عبدالعزيز المسلم، بحضور القنصل العام في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية في دبي، رضوان حسن، خمسة أيام حتى السبت المقبل.
ويتضمن الأسبوع فعاليات مميّزة، منها معرض الأزياء التقليدية، والأكلات التقليدية التراثية، وصناعة النسيج، بالإضافة إلى ورش عمل ثقافية حول الباتيك، وورشة مجوهرات بالأسلاك، وورشة عمل كتابة الرسائل الإندونيسية القديمة، كما ستكون هناك عروض فنية تقدمها الفرقة الشعبية الإندونيسية، بالإضافة إلى مطبخ ذلك البلد.
وقال المسلم: «سعداء باستضافة إندونيسيا ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، إذ سيمضي زوار قلب الشارقة وعشاق التراث خمسة أيام مع تشكيلة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تعكس أهمية ومكانة تراث إندونيسيا العريق، وجذوره الضاربة في عمق التاريخ، وتأثيره الثقافي الكبير، وما فيه من منتجات تعتمد على التراث».
عبدالعزيز المسلم:
«الفعاليات تعكس مكانة تراث إندونيسيا العريق، وجذوره الضاربة في عمق التاريخ، وتأثيره الثقافي».
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