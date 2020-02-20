الامارات | «موضة ميلانو» ينطلق متحدياً «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «موضة ميلانو» ينطلق متحدياً «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أمس أسبوع الموضة في ميلانو مع مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتغيب الآلاف من المصممين والمشترين الصينيين عن الحدث. وتستأثر الصين بأكثر من ثلث الاستهلاك العالمي في السلع الفاخرة، إلا أن أسبوع الموضة في ميلانو الذي يستمر خمسة أيام، ويشمل عروضاً لأبرز دور الأزياء منها «أرماني» و«فندي» و«برادا»، انطلق رغم ذلك. وبدأ الحدث بعرض عنوانه «الصين، نحن معك»، للمصمم الصيني هان ون. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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