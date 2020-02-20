أناقتك في الأربعينات بلمسات المصممين العالميين

في الأربعينات وما بعدها، يطرأ بعض التغيير على "ستايل" السيِّدة بشكل عام، إذ تحاول حينها أن تتجه إلى تصاميم أكثر وقارًا مما كانت ترتديه في السَّابق، وغالبًا ما تفضِّل أن ترتدي الأكمام الطَّويلة والجلابيَّات الخليجيَّة.

في هذا الموضوع جمعنا لكِ سيِّدتي أجمل التَّصاميم التي قد تناسبك من مجموعات ما قبل خريف 2020

لأكبر المصممين العالميين.

لفتنا الشَّبه الكبير بين تصاميم المصممة اللبنانيَّة "Reem Acra" بالشيفون النَّاعم بألوانه الصيفيَّة الجميلة، وتصاميم الجلابيَّات التراثيَّة في الخليج، كما أُعجبنا بالتَّصاميم الوقورة التي قدَّمها المصمم الأمريكيّ "Zac Posen" في مجموعته، حيث بدت وكأنَّها مخصصة لأناقة السيِّدات في الأربعينات وما بعدها.

كوني متألِّقة في جميع مراحل حياتك، ولكن اختاري لكلِّ مرحلة ما يناسبها.

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