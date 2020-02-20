حقائب كلاتش لسهراتك من وحي الملكة ليتيزيا

استطاعت ملكة اسبانيا ليتيزيا أن تخطف أنظار الجميع بأناقتها الفاخرة. فهي صاحبة ذوق رفيع ومميّز يجمع بين اللمسات الكلاسيكية التي تليق بمنصبها واللمسات العصرية التي تجعلها مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية. ومن أكثر التفاصيل التي تلفت انتباهنا في إطلالات الملكة ليتيزيا هي حقائب اليد التي تختارها في مختلف مناسباتها والتي كان أبرزها حقائب الكلاتش الغنيّة.

تحرص الملكة ليتيزيا على تزيين إطلالاتها بحقيبة كلاتش تليق بمظهرها وتزيده أناقة. قد يكون اختيارها بسيطاً ولكنه بالتأكيد يعكس أناقة لا مثيل لها. هي تختار في معظم الأوقات حقائب مصنوعة من الجلد الطبيعي، جلد الثعبان أو التمساح، كما تنوّع أحياناً بحقائب مصنوعة من الساتان أو الجلد اللماع.

لسهراتك المقبلة، استوحي حقيبة الكلاتش التي ستزينين بها إطلالتك من حقائب الملكة ليتيزيا. فبإمكانك أن تختاري تصميماً مفذلكاً لإطلالة فيها الكثير من الرفاهية والسحر، كما بإمكانك أن تميلي إلى الخيارات البسيطة والناعمة والتي تضفي لمسة أناقة على إطلالتك ولكن بأسلوب هادئ.

إذا كنت ستتألقين في سهرات العام الجديد بأزياء راقية، ننصحك باختيار حقيبة مصنوعة من الساتان أو مرصّعة بأحجار تليق بإطلالتك دون أن تجعلها تبدو صاخبة. أما إذا كنت ستختارين إطلالة سبور- شيك، فبإمكان الحقيبة أن تكون بتصميم عصرية وفاخر في الوقت نفسه.

Advertisements

شاهدي ما اختارته الملكة ليتيزيا من حقائب كلاتش لإطلالاتها واستوحي الحقيبة الخاصة بك.

قد يهمك ايضاً:

إطلالات ليتيزيا خلال رحلتها إلى اليابان وكوريا تغلب عليها "كارولينا هيريرا"

إطلالات ساحرة في طوكيو والملكة ليتيزيا تخطف الأنظار