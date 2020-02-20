أفكار لتنسيق التنانير بنقشة النمر هذا الموسم

شاهدنا نقشة النمر في كل مكان خلال الشتاء الماضي، وبسبب هذا الرواج، يبدو أنّ النساء لم يتخلوا عنها بسهولة، لذلك ظهرت التنورة المطبعة بنقشة النمر ضمن الاختيارات الصيفية العصرية.

تعود تنورة النمر هذا الصيف من خلال خامات مناسبة للطقس الحار، لذلك شاهدنا تنانير من الساتان والشيفون على رأس الاختيارات، أما بالنسبة للتصميمات، فجاءت أيضًا متنوعة بين التنانير المكسرة وقصة القلم الرصاص المزينة بشق أمامي، كذلك التنانير المستقيمة المصممة بـ حزام يلف الخصر، وأيًّا كان التصميم المناسب لكِ، اتفقت جميع الموديلات على الطول الميدي.

أفكار عصرية لتنسيق تنورة "النمر"

اللافت، أنّ أيقونات موضة الشارع في العام وعلى انستقرام، نسقن تنورة النمر باختيارات عديدة، فجاءت التنورة المكسرة مع قميص نسائي وحذاء الـ pump كاطلالة مناسبة للعمل.

أما إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة أكثر عصرية، فيمكنكِ تنسيق تنورة النمر مع تي شيرت فضفاض وبوت الكاحل، أما الأحذية الرياضية فهي لا تناسب هذه الصيحة المفعمة بالأنوثة تمامًا.

يمكنكِ أيضًا انتعال صندل بشرائط أمامية مع تنورة النمر، إذا كانت الاختيارات السابقة لا تناسبكِ. أما بالنسبة للألوان فلاحظنا من اطلالات الشخصيات المؤثرة في الموضة، أنّ هناك ثلاث ألوان تناسب نقشة النمر التي تمزج بين البيج والبني والذهبي، وهي: الأبيض، الأسود، والأحمر، أما الألوان مثل الأخضر و الأصفر فلا تناسب نقشة النمر.

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