أفضل أنواع الشامبوهات للشعر الدهني

الشعر الدهني، يُعتبَر مشكلة تعانيها السيدة تماماً كمشكلة الشعر الجاف. وهو يحتاج إلى روتين عناية دائم يساعد في تخفيف الإفرازات الدهنية الزائدة التي تفقده نضارته وتؤدي إلى انسداد مسام فروة الرأس وتلفها.
إليكِ أفضل أنواع الشامبوهات التي قدّمتها العلامات التجارية للشعر الدهني.
Kevin.Murphy Maxi.Wash
يأتي هذا الشامبو بتركيبة خالية من الكبريت، لطيف على الشعر، يساعد في تطهيره وإزالة الإفرزات الدهنية الفائضة والتي تتسبّب ببهتانه، إنما دون المساس بملمسه الناعم والحريري. إذ يصبح الشعر ناعماً ونظيفاً ولامعاً في الوقت نفسه. يحتوي على أحماض الألفا هايدروكسي AHAs التي تدخل في مستحضرات تقشير البشرة والتي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة والخلايا الميّتة، بالإضافة إلى مزيج غنيّ من النعناع والجير والأوكالبتوس والمريمية، التي تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف.
OGX Tea Tree Mint Shampoo
بخلاصة شجرة الشاي والنعناع، يساعد هذا الشامبو من OGX في إعادة التوازن إلى فروة الرأس في حين تعمل بروتينات الحليب التي يحتوي عليها على ترطيب الشعر وتقويته. هذا الشامبو مثالي للشعر الذي يعاني من إفرازات دهنية متوسّطة، إذا يطهّره ويحافظ على نعومته في الوقت نفسه.
Aveda Rosemary Mint Purifying Shampoo
بتركيبة غنيّة بخلاصة الخلّ الأبيض والنعناع وإكليل الجبل، يطهّر هذا الشامبو من أفيدا فروة الرأس ويزيل الترسبّات التي تؤدي إلى انسداد مسامها. يعيد إلى الشعر مظهره النضر واللامع، ويعزّز التوازن في إفرازات الخلايا الدهنية.
Sachajuan Normalizing Shampoo
يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يساعد في التخلّص من الخلايا الميّتة ومحاربة القشرة. كما أنه غنيّ بزيت إكليل الجبل والمنثول اللذين يعملها على تهدئة فروة الرأس وحمايتها من الالتهابات والتهيّجات.
Davines Solu Shampoo
يأتي هذا الشامبو بتركيبة خالية من الكبريت وغنيّة بخلاصة الحنطة السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمواد المضادة للأكسدة. يعمل على تنشيط الدورة الدموية وإزالة الرواسب عن فروة الرأس وتعديل الإفرازات الدهنية فيها.
Redken Detox Shampoo
يساعد هذا الشامبو في تعديل نسبة الحموضة في فروة الرأس ووضع حد للإفراز المفرض للدهون. عندما تستخدميه، دعيه يتفاعل مع فروة الرأس لمدة دقيقتين أو ثلاثة قبل تدليك الشعر وغسله.
L'Oréal Professionnel Serie Expert Pure Resource Shampoo
يحتوي على السيترامين الذي يزيل الشحوم الزائدة والترسّبات المتبقية على فروة الرأس من الماء أو منتجات تصفيف الشعر. يعتبر هذا الشامبو من لوريال بمثابة علاج أسبوعي أكثر من مستحضر للاستعمال اليومي.
Bumble And Bumble Sunday Shampoo
هو مناسب للاستخدام مرة واحدة في الأسبوع، يعمل بفضل تركيبته الغنيّة والقويّة على إزالة السموم والترسّبات عن فروة الرأس، ويمنح شعرك مظهراً مشرقاً ولامعاً.
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