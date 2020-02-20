محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يقع بعض الأشخاص ضحية الاستغلال التجاري من قبل محلات العطارة، التي يروِّج أصحابها لفوائد الكركمين، مؤكدين أنه أكثر فائدة من الكركم، حيث يتميز بخصائصه العلاجية واسعة المجال، والتي تساهم في علاج الأمراض المزمنة.
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، الفرق بين الكركمين والكركم، وفقًا لموقعي "Health line" و"Food.ndtv".
لقراءة المزيد: فوائدهما مختلفة.. تعرف على الفرق بين الكركم والكركمين.. اضغط هنــــا
كانت هذه تفاصيل خبر فوائدهما مختلفة.. تعرف على الفرق بين الكركم والكركمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.