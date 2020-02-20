فوائدهما مختلفة.. تعرف على الفرق بين الكركم والكركمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

يقع بعض الأشخاص ضحية الاستغلال التجاري من قبل محلات العطارة، التي يروِّج أصحابها لفوائد الكركمين، مؤكدين أنه أكثر فائدة من الكركم، حيث يتميز بخصائصه العلاجية واسعة المجال، والتي تساهم في علاج الأمراض المزمنة.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، الفرق بين الكركمين والكركم، وفقًا لموقعي "Health line" و"Food.ndtv".

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