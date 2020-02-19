"نور" و"تسنيم" شقيقتان تحديا الصعاب ودخلتا بطولة العالم للتجديف

التجديف من الرياضات غير المتاحة كثيرًا في النوادي الرياضية، لكن الشقيقتَين، نور الهدى وتسنيم على، 23 عاماً، و18 عاماً، من محافظة الإسكندرية، كسرتا هذه الصعاب وتمكنا في النجاح من إحراز المركزين الأول والثالث عالميًا، وحصلتا على الميداليتين الذهبية والبرونزية، عن مسافة 500 متر، فى بطولة العالم للتجديف التى أقيمت فى العاصمة الفرنسية باريس يومَى 7 و8 فبراير.

"التجديف لعبة مالهاش أبطال كتير وكان من ضمن أحلامى أنا وأختى إننا نرفع علم مصر بره ونشرف المصريين"، هكذا تحدثت "نور الهدى"، التى تمارس هذه الرياضة منذ 5 سنوات، وشاركت هى وشقيقتها فى عدة بطولات جمهورية، وحصدتا المراكز الأولى دائماً: "شاركنا فى الجمهورية للتجديف الأرضى، وده بيبقى هو نفسه المائى، لكن ده بيكون على اليابس، سنوات 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، وكل مرة كنا بناخد المركز الأول، ولما بنشارك فى أكتر من سباق فى نفس البطولة بناخد المركز الأول والتانى".

وأحرزت الشقيقتان أيضاً المركز الثانى عربياً، ببطولة العرب، التى أقيمت فى مصر عام 2017: "فخورة جداً إن أنا وأختى رفعنا اسم مصر فى بطولة زى التجديف"، وبعد هذا النجاح، وعدهما الاتحاد المصرى للتجديف باستضافة بطولة العالم، العام المقبل فى مصر، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

قبل 30 يوماً من البطولة، كثفت الشقيقتان من تدريباتهما، ووفقاً لمدربهما معتز عبدالوهاب: "كنا بندربهم كل يوم مش أقل من ساعتين، غير الفتنيس والحديد، وكان لهم نظام غذائى صحى عشان مش يتعبوا أو يحسوا بإرهاق فى أى وقت"، ورغم أن التجديف لم يجد اهتماماً كبيراً بمصر وجمهوره ضعيف، لكنه وجد حماساً شديداً منهما، وهو ما دفعه لتبنيهما رياضياً: "من الحاجات المهمة لما يكون حد داخل على بطولة إننا ندعمه نفسياً ونشجعه ونفكره بمهاراته وقدراته فى الرياضة، ده بيحمِّسه جداً وبيخلِّى عنده مسئولية كبيرة، والبنتين كانوا قدها من أول يوم".