فيديو.. نادين نجيم ترقص مع طفلها: "كان لازم أشارككم معايا"

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ظهرت فيه مع طفلها، وهما يرقصان سويًا.

وعلقت "نجيم" على مقطع الفيديو، الذي يعود للاحتفال بعيد ميلادها: "ما قدرت ما نزل الفيديو الحلو أنا وعم برقص مع ابني على غنيتي المفضلة من سهرة عيد ميلادي".

وتفاعل الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو: "الله يحميه" "الله يحفظهم"، "الله يحميكن ويبعتلكن أيام حلوة يا عمري لوف يو".

يذكر أن نادين نسيب نجيم، تستعد حاليًا للتصوير في مسلسلها الجديد "النقيب سما"، وتدور حول أحداث بوليسية تتخللها بعض المشاهد الرومانسية والاجتماعية.