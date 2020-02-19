خورشيد يطلب من الجمهور الدعاء لياسمين الجيلاني وابنتهما

أمنيات ورجاء بالدعاء، هكذا طالب الفنان عمر خورشيد، متابعيه، عبر حسابه على "فيس بوك"، بالدعاء لزوجته وابنته، اللتين تمران في وعكة صحية.

وكتب "خورشيد" عبر حسابه: "إذا سمحتم مراتي وبنتي محجوزين في المستشفي بقالهم يومين، أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو أي حاجة لو سمحت عينك جت على البوست ادعيلهم بالشفاء العاجل".

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ولم يذكر "خورشيد" أي تفاصيل عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني وابنته "إيما".

وعمر خورشيد وياسمين الجيلاني متزوجان من العام 2015، وأنجبا ابنتهما "إيما" في العام 2017.