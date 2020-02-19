4 موديلات من البدلة الرجالي لإطلالة عمل أنيقة في الخريف

صُممت البدلة في الأساس للرجال، ولكنها من القطع التي تسللت إلى خزانة المرأة واستقرت كقطعة أساسية، خاصة وأنها تصدرت الموضة لعدة سنوات متتالية، وهذا العام تطورت البدلة من خلال 4 موديلات أنيقة.

1-البدلة الكاروهات

ظهر القماش المزين بـ مربعات الكاروهات ضمن صيحات موضة خريف وشتاء هذا العام، ولكن لم يكن متوقعاً أن يخرج في تصميم بدلة نسائية كاملة لإطلالة عملية أنيقة اعتمدتها الممثلة الأمريكية بليك ليفلي، ثم تحلت بها الإعلامية نهى نبيل والمدونة العالمية أوليفيا باليرمو.

2- البدلة الوردية

احتل موديل البدلة باللون الواحد من الرأس إلى القدم موضة الصيف، ولكنها تسللت إلى الخريف والشتاء أيضاً، وجاءت تدرجات الوردي في الصدارة، بداية من الوردي الفاتح وصولاً إلى التدرجات الداكنة والقوية، كما ظهرت بعض الموديلات تجمع بين صيحة اللون الوردي والكاروهات في نفس التصميم.

3-البدلة المخملية

تمكنت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي أن تخطف الأنظار عندما ظهرت بـ بدلة زرقاء من المخمل لتعلنعنها كصيحة تجتاح الخريف والشتاء، واللافت أنها ظهرت بأكثر من أسلوب، فيمكنكِ الاختيار بين الألوان نسيج المخمل الكلاسيكي الداكن، وصيحة أخرى من المخمل البارز بخطوط طولية.

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4- البدلة العصرية

ظهرت أيضاً البدلة المصممة ببنطلون قصير كاختيار أكثر عصرية من النمط التقليدي للبدلة أو حتى تصميم البنطلون المنسدل بأرجل واسعة بصيحة الفلير Flare، وتعد هذه الصيحة اختياراً أنيقاً للفتيات المقبلات على العمل حديثاً أو حتى النساء في عمر الثلاثينات، وينصح بتنسيق هذا الموديل من البدلة مع قميص نسائي باللون الأبيض.

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