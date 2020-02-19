هايلي بالدوين Hailey Baldwin تُصنّف اليوم كواحدة من أكثر النجمات الشابات أناقة، وإطلالاتها كثيراً ما تشكل مصدر وحي بالنسبة للشابات، على اعتبار أنها تختار صيحات الموضة وتنسقها بأسلوبها العصري الذي تستوحيه من أيقونات الموضة أحياناً، ومن حقبتي الثمانينات والتسعينات في أحيان أخرى، واليوم جمعنا بالصور أفكار أزياء شبابية من هايلي بالدوين Hailey Baldwin كانت قد نسقتها مؤخراً لمناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تناسب ذوقك وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق في البليزر والجينز اعتمدته هايلي بالدوين

شاهدنا هايلي بالدوين Hailey Baldwin مؤخراً في إطلالة صباحية مميزة، وقد نسقت فيها بنطلون جينز أزرق خصر عال وبتصميم كلاسيكي مع توب باللون الخردلي، ومن فوقهما اختارت جاكيت بليزر بنقشة الكارُو بقصة واسعة، وأكملت اللوك بصندل من الجلد البيج وحقيبة يد سوداء ونظارات شمسية ذات طابع فنتج.

هايلي بالدوين في إطلالة ذات طابع شبابي

اعتمدت هايلي بالدوين Hailey Baldwin إطلالة ذات طابع شبابي كاجوال ومريح، وقد اختارت بنطلون أسود خصر عالٍ وواسع زينت خصره بحزام من الجلد مرصع بالمسامير المعدنية، ونسقت معه سويتشرت قطنية مع قبعة باللون الرمادي وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي وحقيبة يد سوداء ونظارات شمسية كلاسيكية.

الكارديغان بأسلوب هايلي بالدوين

الكارديغان من أبرز صيحات الموضة التي تابعناها هذا الموسم وهنا شاهدنا هايلي بالدوين Hailey Baldwin وقد اختارت تصميماً ناعماً باللون الأبيض، وقد نسقت معه جينز أزرق خصر عال زينت خصره بحزام من الجلد، له بكلة معدنية فضية كبيرة، وأكملت اللوك بصندل أسود وحقيبة يد من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.

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بدلة كاجول باللون البيج بأسلوب هايلي بالدوين

اختارت هايلي بالدوين Hailey Baldwin هذه المرة البدلة الرسمية لإطلالة صباحية كاجوال، وقد اعتمدتها باللون البيج بتصميم شبابي مؤلفة من جاكيت وبنطلون بقصات واسعة، وقد نسقت معه سويتشرت قصيرة من القطن وحذاءً رياضياً أبيض ونظارات شمسية سوداء كلاسيكية.

أفكار أزياء شبابية هايلي بالدوين Hailey Baldwin جمعناها من إطلالاتها المتنوعة في مختلف المشاوير الصباحية، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تناسب ذوقك.

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