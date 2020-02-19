إكسسوارات شعر جديدة لهذا الموسم

إن كنتِ تودين الابتعاد عن اكسسوارات الشعر التقليدية، لا بد أن تشاهدي اختياراتنا لكِ هذا الموسم، من دبابيس الشعر التي تعدّ الأكثر رواجًا، وصولًا إلى القبّعة:



مشط الشعر المزين بالحلي:

إن تزيين الشعر بالمشط فكرة رائعة لتحديث تسريحة الشعر التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنها رائجة جدًّا خلال العام 2020ضعيها عندما ترفعين شعركِ حول الكعكة مثلًا، لإبراز تفاصيل الأحجار.

دبابيس الشعر المزينة بأحجار كريمة:

ابحثي عن دبابيس شعر مزخرفة بأحجار الراين مثلًا، لإضفاء لمعة إلى تسريحة شعرِك، بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ العثور على الكثير من الدبابيس الجميلة بأسعار مقبولة، وبأشكال وألوان متنوعة. إنها مثالية إن أردتِ رفع الشعر أو تزيين الكعكة.

دبابيس الشعر



قلادة للشعر:

دعي الحليّ يلمع بالدرجة الأولى بواسطة القلادة المخصصة للشعر، إذ إنها مزوّدة بلمعة رائعة بفضل حجر الراين. اربطيها بـ شعركِ بكلّ بساطة، ودعي الحلي أو الحجر اللمّاع يصل إلى منتصف الجبين. إنها موضة مستوحاة من السلطانات!

قلادة الشعر

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بروش للشعر مزوّد بالحلي

إنّ البروش طريقة بسيطة وفاعلة لإضافة رقيّ إلى شعرِك، وخلال هذا الموسم اسعي للحصول على بروشات مزينة بـ الأحجار الكريمة الكبيرة. دعي شعركِ ينسدل وأضيفي البروش على جانب واحد.

بروش للشعر

اكسسوارات للرأس مزينة بأحجار سواروفسكي:

إنها مثالية إن كنتِ تسعين إلى طلة بوهيمية. ضعي قطعة رأس بكل بساطة على أعلى تسريحتِك. ولكن، انتبهي إذ إنها باهظة الثمن، وقد يتعدى سعرها آلاف الدولارات.

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