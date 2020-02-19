بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفضل كثيرون تناول الكريب الحلو، حيث يعد من ألذ وأشهى الأطباق التي يمكن تقديمها، لكن كيف يمكن إعداده في المنزل؟

نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الكريب الحلو، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج "على قد الأيد" على قناة "سي بي سي سفرة ".

المقادير:

- 2 كوب دقيق.

- 3 كوب مياه.

- ملح.

- سكر.

- موز.

- كريمة شوكولاتة.

- كاكو.

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- سكر بودرة.

- زيت.

- لبن.

طريقة تحضير العجينة:

- أحضري وعاءً وضعي فيه الدقيق، ثم اسكبي عليهم ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة سكر.

- ثم اسكبي على المكونات السابقة 3 أكواب مياه، ثم قلبي جيدًا حتى تصبح لينة.

- وبعد ذلك تدهن طاسة بالزيت على نار هادئة، ثم اسكبي عجينة الكريب في الطاسة، وحمريها من الجهتين واستمري حتى تنتهي الكمية.

- ضعي عليها الشكولاتة، وقلبيه على الوجه الآخر حتى ينضج.

- اتركي الكريب يبرد، وبعد ذلك اقلبيه على الوجه الآخر "السادة" واحشي الكريب بالشوكولاتة والموز، ثم لفيه عدة مرات وضعيها في طبق التقديم.

- قومي بلف الكريب عدة مرات.

طريقة تحضير حشو الكريب: