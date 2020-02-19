6 أفكار بسيطة لاستغلال المساحات الفارغة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
هل لديك زاوية فارغة ومنطقة خالية في شقتك تريد استغلالها بالشكل الأمثل ببعض الأدوات أو الديكورات، كي تعطي مظهرًا رائعًا؟
وهناك بعض الأفكار البسيطة التي تمكنك من استغلال المساحة الفارغة وإعطاء المنزل مظهرًا رائعًا، بحسب لما جاء في موقع "apartmenttherapy".
- يمكنك استخدام إكسسوارات الحائط لاستغلال المساحة الفارغة بها، من خلال تعليق اللوحات الفنية، والبراويز، والساعات، لتمنحها مظهرا رائعا.
- لاستغلال المساحة الفارغة، يمكن وضع بعض النباتات أو الأزهار، توضع في الصالة بجانب الأثاث، أو بين كرسيين على الطاولة.
- إذا كنت من عشاق القراءة، يمكن استغلال ركن خاص من مساحة المنزل في إنشاء مكتبة توضع بها الكتب والروايات المفضلة إليك وإلى أسرتك.
- من الأفكار البسيطة التي يمكن الاستمتاع بها في المنزل، عمل أرجوحة معلقة في زاوية من زوايا غرفة المعيشة، تقضي أوقات فراغك في الجلوس عليها، أو كلعبة للأطفال.
- يمكنك وضع كرسي مخصص للاسترخاء في الغرفة التي بها مساحة خالية، يمنح الغرفة تجديدا وإعطاء مساحة للاسترخاء، تناول الشاي والنظر من النافذة.
- وضع ترابيزات متعددة في الزوايا الفارغة، حتى تشغل حيزا في الغرفة وفي نفس الوقت توضع عليها الأشياء.
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