5 عادات خاطئة تفعلها يوميًا في المرحاض تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يرتكب الكثير من الأشخاص عادات خاطئة في المرحاض، تزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، نتيجة انتقال الجراثيم والفطريات داخل الجسم..
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز العادات السيئة التي يرتكبها البعض في المرحاض، وتساهم في انتقال الجراثيم، وفقًا لموقع "Health".
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