الآيس كريم كان للأباطرة.. تعرف على أصل 6 أنواع من الحلوى الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لكل نوع من أنواع الحلوى مذاق مختلف ونكهات متعددة، وكثيرون منّا يعشقها، لكن هل تعلم أصل كل حلوى شعبية؟ لكل حلوى حكاية وأصل، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "listverse".

- الكاسترد

الرومان أول من اكتشفوا الكاستر، حيث مزجوا صفار البيض مع العديد من المكونات كالسكر واللبن، ووضعوه على النار للتسخين حتى يصبح لينًا، فصنعوا منه العديد من الأطباق الشهية، كما كانوا يستخدموه أيضا كحشو للفطائر والحلوى.

- الغريبة

من أنواع الكعك الناعم الذي ترجع أصوله إلى اسكتلندا، وتُنسب إلى ماري ملكة اسكتلندا، التي طوّرت من فكرة البسكويت المصنوعة من السكر وبعض البهارات والخميرة إلى استبدال الخميرة في العجين بالزبدة، فتصبح هشّة ناعمة، وبذلك تم صنع كعكة الغريبة بأشكال مختلفة لأول مرة.

- الآيس كريم

ويعود تاريخه إلى 3000 ألف سنة قبل الميلاد، إذ مزجت الحضارات القديمة الثلج مع مختلف أنواع الفاكهة، وكان يتم تقديمه للأباطرة مثل "الإسكندر الأكبر، والإمبراطور الروماني نيرو"، لذلك كان حلوى الأغنياء بسبب تكلفته العالية في إحضار الثلج، حيث كان يصعب توافره في هذه الفترة.

Advertisements

- الجيلي

تعود عملية إنتاج الجلاتين الذي يصنع منه الجيلي إلى القرن الخامس عشر على يد رجل يدعي "بيتر كوبر"، قرر استخدامه في صناعة الحلوى مضاف إليه بعض الفاكهة الصناعية والكثير من السكر.

- التشيز كيك

صنعت على يد اليونانيون في الجزيرة اليونانية ساموس لأول مرة من 4000 عام، عند اكتشافهم للجبن الكريمي الذي هو المكون الرئيسي للتشيز كيك.

وكانت تُصنع من وصفات بسيطة من القمح والدقيق والعسل والجبن ثم تخبز في الفرن، أما الآن يمكن تصنع من أي نوع من البسكويت والكوكيز حسب الرغبة، والجزء العلوي يتم تزيينه بالفواكه.

- فطيرة التفاح

يعود تاريخ أول وصفة لفطيرة التفاح إلى عام 1381 في إنجلترا، حيث تتضمن هذه الوصفة دمج التفاح مع فواكه أخرى مثل الزبيب، التين، الكمثرى.

وقد جلب المستعمرون بذور التفاح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يتم استخدام العسل بدلًا من السكر في تحلية فطائر التفاح في ذلك الوقت، لأن السكر كان مكلفًا جدًا، وفي القرن السادس عشر تطورت وصفة فطيرة التفاح إلى أن أصبحت بالطريقة المعروفة حاليًا.