فيديو.. رانيا يوسف ترقص على مهرجان "بنت الجيران".. ومتابعون: لسه بخيرك

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمقطع فيديو لها وهي ترقص على المهرجان الشعبي "بنت الجيران" لمغني المهرجانات حسن شاكوش.

وظهرت "رانيا" وهي ترقص بفستان قصير "كت" يحمل اللونين الأبيض والأسود، معلقة عليها: "تلاقيني لسه بخيري"، وتفاعل الكثيرون من متابعيها على مقطع الفيديو: "إيه الحلاوة دي يا رانيا"، و"طول عمرك بخيرك" و"انتي لسة بخيرك أكيد".

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يُذكر أن رانيا يوسف شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور من العرض الخاص لفيلمها الأخير "صندوق الدنيا".

وكانت رانيا، تحدثت لـ "الوطن"، عن الفيلم، قائلة: "أقدم بالفيلم دور فتاة مصرية من طبقة شعبية فقيرة في أواخر الثلاثينات من عمرها، ونفسها أن تتزوج كحلم أى بنت، وقبلت الدور لأني شعرت أنها شبهي، وتتحدث عن معاناة البنات في المجتمع المصري، وأظهر في هذا الفيلم بالحجاب".