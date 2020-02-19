لقد أبدعت أمي.. أسما شريف منير تحول ابنتها لسيدة عجوز

لارا السكري هي ابنة الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، والتي اعتادت نشر صورهما ومواقف تجمعهما سويًا عبر حساباتها المختلفة على مواقع "سوشيال ميديا".

واليوم، نشرت لارا السكري، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي بمكياج يجعلها سيدة عجوز، معلقة على الصورة: "اليوم تحتفل ‏المدرسة بمرور 100 يوم، طلبوا منا أن نذهب للمدرسة بشكل عجوز، ولقد أبدعت أمي، أحبك يا ماما لعملك الجاد، ربنا يسعد كل ‏الناس الكبيرة في السن". ‏

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وتفاعل المتابعون مع الصورة التي حصدت تعليقات البعض: "عسل ما شاء الله"، و"حبيبتي ربنا يحفظك ويخليكي لمامي ما شاء الله"، و"ربنا يحميكي لمامتك".

يُذكر أن لارا هي الابنة الوحيدة لخبيرة التجميل أسما شريف منير، من زوجها السابق محمود السكري.