نجمات تألقن بصيحة البوت اللماع

هذا الموسم تتصدر الملابس اللماعة الموضة، سواء المرصعة بالترتر، الجليتر أو الخيوط الذهبية والفضية والميتاليك، ويضم هذا الاتجاه أيضاً الأحذية اللماعة واعتمدها عدد من النجمات والمشاهير.

في أحدث ظهور لها، اعتمدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، بوتاً بعنق طويل وقد تزيَّن بالكامل بالترتر الفضي، من علامة بالنسياغا، ولم يتوقف بريق إطلالتها عند البوت، بينما نسقته مع فستان أصفر ذهبي من الستان.

بما أننا في موسم الأعياد، بالطبع يزداد الاهتمام بالملابس البراقة والمزينة بالترتر، وإذا كانت بعض النساء لا تميل للفساتين من هذه الصيحة، يمكن اللجوء إلى حذاء ببريق الترتر، خاصة إذا كان بوتاً على طريقة ميشيل أوباما.

ميشيل أوباما



نجمات سبقن ميشيل أوباما في اختيار البوت اللماع

تألقت تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في لوس أنجلوس، بزوج من الأحذية الفضية صممها “بالمان”، نسقت معه فستاناً قصيراً بالأسلوب نفسه.

أطلت المديرة الإبداعية لدار فيرساتشي معتمدة بوتاً ذهبياً مرصعاً بالترتر والكريستال مع فستان من الطراز نفسه.

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في مطلع العام، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي معتمدة بوتاً يتدلى منه إكسسوار فضي مع ظل من اللون الأحمر والأسود، ونسقته كعادتها مع فستان أسود قصير.

كذلك، ظهرت الممثلة المصرية جميلة عوض، خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، فستان بليزر فضي مع بوت لماع يمتد إلى فوق الركبة.

أما الفنانة اللبنانية نيكول سابا، فاعتمدت أسلوباً آخر من البوت البراق؛ حيث اختارت عنقاً يمتد بعد الكاحل فقط، ونسقته مع فستان قصير مطرز بالترتر والمعدن.

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