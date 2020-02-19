إكسسوارت الرأس التي تعتمدها بثينة الرئيسي في الشتاء

أزياء الشتاء تسمح بإضافة التفاصيل، بهدف الأناقة والتدفئة على حد سواء، وهذا الاتجاه تميل له الفنانة بثينة الرئيسي، التي أصبحت إحدى ملهمات الموضة في الخليج.

مع بداية نسمات الخريف، بدأت بثينة الرئيسي تعتمد إكسسوارات الطقس البارد، وعلى رأسها القبعات الدائرية "البيريه"، اعتمدت هذا الأسلوب في أحدث إطلالاتها، حيث نسقت كنزة بيضاء فضفاضة مع تنورة ماكسي بليسيه من قماش فضي لماع، واختارت البيريه الصوف الأحمر لتضيف لمسة عصرية وتباين لوني أنيق، كما نسقت معه حزام وحقيبة بدرجات الأحمر أيضاً.

القبعة قطعة شتوية تهواها بثينة الرئيسي

الإطلالة السابقة يمكن أن نطلق عليها أنها عصرية أو كاجوال، ولكن في إطلالة أخرى اعتمدت بثينة الرئيسي القبعة مع تفاصيل تميل إلى الكلاسيكية، وتمكنت من هذا المزيج أن تظهر بأسلوب خاص يميزها عن الإطلالات المعتادة، حيث نسقت جاكيت بليزر مع بنطلون سكيني وحذاء بـ كعب عالِ، وأضافت لمسة عصرية بقبعة سوداء وحزام من صيحة off white.

يبدو أن بثينة الرئيسي تهوى إكسسوار الرأس، لذلك لم تعتمد القبعة الشتوية فحسب، بينما تهوى أيضاً الكاب الرياضي، الذي يمنحها إطلالات نهارية أكثر عصرية.

اعتمدت بثينة الرئيسي الكاب الرياضي مع عدة إطلالات كاجوال، مثل تي شيرت مع بنطلون رياضي، أو سويت شيرت خريفي مع بنطلون بتصميم عصري، ولكنها حيت تذهب إلى هذا الأسلوب من الأزياء تلتزم بالتفاصيل الكاجوال من الرأس إلى القدم، فبل تنسق الكاب مع حذاء بكعب عالِ على سبيل المثال، وهو ما يعكس أنها لا تذهب إلى جنون الموضة بشكل لا يتلائم مع طبيعتها.

التوربان إكسسوار تعتمده بثينة الرئيسي بشكل متكرر

من يتابع كل إطلالات الفنانة بثينة الرئيسي يعرف أنها تعشق التفاصيل، ولا تكتفي بصيحات الموضة أوقطع الملابس الأنيقة فحسب، بينما تضيف لمساتها من خلال الإكسسوار، مثل القبعات كما سبق أن ذكرنا، كما أنها تميل إلى لفات التوربان العصرية، فكثيراً ما تعتمد السكارف بغرض تجديد إطلالاتها.

وتنوع بثينة الرئيسي في لفات التوربان، فتارة تغطي شعرها بالكامل، وتارة أخرى تكتفي بربطها من الأمام مع شعر منسدل، وأياً كانت طريقتها، فهي في النهاية تنجح في أن تطل بشكل عصري ومتجدد.

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