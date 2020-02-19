5تعرفي علي أنواع من الأحزمة لا غنى عنها

تكتمل اطلالة المرأة عند إضافة بعض الاكسسوارات، مثل الأحزمة التي تُعدّ ضرورية لكل امرأة لإكمال خزانة ملابس عصرية وأنيقة.

تقدّم الموضة تصاميم متنوعة من الأحزمة، كل منها له طريقة تنسيق مناسبة، وعدم الإلمام بمثل هذه التفاصيل، ربما يجعل المرأة تبدو باطلالة رديئة ومملّة، لذلك جمعنا لكِ 5 أنواع من الأحزمة يجب أن تتوافر في كل خزانتكِ لإكمال أيّ اطلالة.

الحزام الكلاسيكي

الأحزمة الكلاسيكية ليست خيارًا، فهي ضرورة يجب أن تكون في خزانة كل النساء، وأفضل الخيارات لحزام كلاسيكي، هما اللونان البني والأسود، اللذان يمكن تنسيقهما مع أيّ نوع أو نمط من الملابس.



الحزام العريض

ظهرت الأحزمة العريضة ضمن موضة هذا العام، ومن حسن الحظ أنها لا تغيّر شكل الاطلالة فحسب، بينما تنجح في إخفاء عيوب القوام، وبخاصة تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن، لتعطي شعورًا وهميًّا بنحافة الخصر، ولأنه قطعة يمكن تنسيقها مع أكثر من اطلالة، يفضل اعتماد لون محايد مثل الأسود.



الحزام الرفيع

يضيف الحزام الرفيع لمسة فخامة لاطلالة المرأة، لاسيّما عند تنسيقه مع فستان بقصة مستقيمة، أو بنطلون بخصر عالٍ، ورغم أناقته، إلا أنه لا يناسب صاحبات القوام الممتلئ "الكيرفي"، من الأفضل هنا اعتماد الأحزمة العريضة.



الحزام المعدني

الأحزمة المعدنية تذكرنا بموضة الثمانينيات؛ حيث كانت الموضة في تلك الحقبة تُعلي كل ما هو لامع وصاخب، ولكن يفضل اقتناء حزام معدني بدرجة هادئة مثل النحاسي أو الذهبي بلمعان محدود، أما عن أسلوب تنسيق الحزام المعدني، فيمكن ارتداؤه بثقة مع اطلالات الصباح أو المساء على حدّ سواء.

Advertisements



الأحزمة المربوطة

الأحزمة الجلد المربوطة يمكن تنسيقها مع الفساتين القصيرة، أو لتضمّ القطع الفضفاضة، فهي تضيف لمسة عصرية، ولكن تأكدي من ربط الأحزمة بشكل صحيح بحيث لا يبدو ذيل الحزام طويلًا.

شاهدي كيف نسقت مدونات الموضة كل تصاميم الأحزمة.

قد يهمك ايضاً:

طريق تنسيق الملابس الشتوية مع الاكسسوارات من سالي عاشور

صيحات اكسسوارات 2020 الأكثر رواجاً على منصات دور الأزياء