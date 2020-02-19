في ضهر بعض ومواقف ساخرة وأخرى رومانسية.. أحمد فهمي وهنا الزاهد على "سوشيال ميديا"

منذ خطبتهما، يعتبر الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي من "الكابل" الذي تلفتت إليه أنظار الـ"سوشيال ميديا"، فمواقف كثيرة بخلاف الحياة الفنية يشاركان بها متابعيهم عبر حساباتهم المختلفة، فمن الهزار سويًا إلى وصلات الغزل التي يعبران فيها عن حبهما لبعضهما، وأيضًا المواقف التي يدافعان فيها عن كليهما ضد انتقادات بعض المتابعين.

ويرصد "هن" بعض المواقف الاجتماعية للثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد:

حبة هزار

من المواقف الأخيرة الساخرة بين "الثنائي" حينما نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورته بوجه مليء "الروج الأحمر" إذ استغلت زوجته الفنانة هنا الزاهد، نومه وكتبت على وجه "أنا أحبك".

وعلق "فهمي" على الصورة قائلًا: "صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشي كدا بالروج... ربنا يسامحك".

وربما الموقف تطابق مع حديث الفنانة هنا الزاهد، في لقائها مع قناة "الغد الإخبارية"، وصفت حياتها الزوجية بالكوميدية، إذ أنها تمتلئ بالمقالب.

رومانسية

في عيد الحب، المناسبة الرومانسية الأقرب، هنأ الفنان أحمد فهمى زوجته الفنانة هنا الزاهد، بصورة نشرها لها أظهرت شعرها فقط، قائلاً :" كل سنة وأنتى طيبة ياحبيبتى".

كما شاركت الفنانة هناك الزاهد، صوره تجمعها مع "فهمى" عبر حسابها على انستجرام، وعلقت:" يوم عيد الحب سعيد للرجل الذي لمس روحي".

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وفي وقت سابق، نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورتها بالأبيض والأسود مرتدية ملابسة جاكوال أمام سيارة، وتركت شعرها غجريًا مع نظارة شمسية، عبر حسابها على "إنستجرام" ورغم أنها لم تعلق عليها، لكنها تلقت وصلة غزل من زوجها الفنان أحمد فهمي: "أوبااا.. الجامد أوي".

واقفين في ضهر بعض

من المواقف التي دافع فيها الفنان أحمد فهمي، عن هنا الزاهد، منذ خطبتهما حينما انتقدها أحد المتابعين بسبب الفستان الذي ارتدته خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في شهر نوفمبر، فكتب لها أحد متابعيها ينتقد الفستان، فرد عليه أحمد فهمي قائلًا: "انت متعرفش تمشي جنبه مش تشتريه"، وقال حساب حمل اسم يزيد شديد، في تعليقه: "والله ميتسهلكيش"، ليرد عليه "فهمي"، "وتستاهلك أنت يا جربوع؟".

وفي مواقف أخرى، كانت الزوجة هي المدافعة عن أي انتقاد لزوجها الفنان أحمد فهمي، ففي إحدى المرات نشر "فهمي" صورته برفقة كلبه، فتلقى تعليقًا من إحدى المتابعات قائلة: "مابكرهش قدك في حياتي".

التعليق الذي استفز زوجته الفنانة هنا الزاهد، لتقرر الرد عليها: "طب لو بتكرهيه أوي كده عامله فيك اكونت ليه متورينا نفسك، وعملالو فولو ليه متريحي نفسك وتعملي ان فولو.. ونسيت أقولك حاجة هو أكيد مش مستني حبك".