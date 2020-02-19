بحضور 6000 سيدة.. تفاصيل ملتقى "SHE CAN" في مارس المقبل

تنظم الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، ملتقى "SHE CAN - هى تقدر"، للعام الخامس على التوالي، في 7 مارس المقبل في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".
وأعلنت الشركة، في بيان لها اليوم، أن "SHE CAN" يعد الحدث الأكبر سنوياً لرائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، ومن المقرر وصول عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي عن أهمية ريادة الأعمال كمساهم رئيسي للنهوض بالاقتصاد القومي، والعمل على تمكين السيدات في مختلف المجالات لبدء مشاريعهن الخاصة.
مسابقات ومنافسات في SHE CAN
ويتضمن الملتقى العديد من الأنشطة وورش العمل والمناقشات المختلفة، لتمكين رائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن.
ويضم الملتقى خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص، لعرض قصص النجاح وتنظيم دورات تدريبية، للحضور من الفتيات والسيدات من محافظات مصر جميعها، لتمكينهن من الوصول لمصادر المعرفة لتطوير مهاراتهن، حتى يستطعن تحقيق أقصى طموحاتهن وأحلامهن.
ويشهد الملتقى عددًا من المسابقات، التي تساهم في خلق حالة صحية من التنافس ودعم المجموعات المتميزة للوصول لأهدافهن، حيث أقيمت مسابقة "Stand4Her التحدي الأخضر – The Green Challenge" في الفترة من 16 يناير وحتى 9 فبراير 2020.
وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه مصر جراء الأضرار الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك من خلال دعم مهارات المبرمجات، وتُعد هذه المسابقة الأولى من نوعها للسيدات حيث سيتم الإعلان عن الفريق الفائز خلال الملتقى.
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