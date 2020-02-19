شبيه قتيل منزلها.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد صديقها

احتفلت الفنانة اللبنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد صديقها الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، الذي يحمل ملامح تشبه "قتيل منزلها" وهو الشاب السوري الذي اقتحم فيلتها، وأرداه زوجها فادي الهاشم قتيلًا.

ونشر "إيلي" عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لاحتفال نانسي بعيد ميلاده، وهي تحمل قالب حلوى مليء بالشموع، وعلق عليه قائلًا: "بحبك قد الدنيا".

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صورة الإعلامي مع نانسي وزوجها

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة عائلية لنانسي عجرم، وزوجها وصديقهما الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، لكن بسبب التشابه بينه وبين الشاب السوري الذي قتل في فيلتها، نسبها "الرواد" في البداية إلى الشاب السوري بالفعل.

لكن اتضح أن الصورة ليست كذلك وليست للقتيل، حيث أوضح الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، حقيقة تلك الشائعات والصورة المتداولة في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب مغردًا، "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي".

وأوضح كذلك أنه صديق للعائلة، "وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة، اقتضى التوضيح".