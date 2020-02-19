شنط اليد السوداء مازالت الأجمل والأكثر أناقة

تتبدل موضة الاكسسوارات وبخاصة حقائب اليد بشكل مستمر ودوري، ففي كل موسم تقترح علينا دور الأزياء العالمية موديلات وألوانًا جديدة لشنط اليد، وتُعتبر هذه الموديلات صيحات تزول بسرعة بقدوم موسم موضة جديد، غير أنّ شنط اليد السوداء وعلى مر الزمن أثبتت أنها الأجمل والأكثر أناقة أيضًا.

ولهذا فإنّ أهم نصيحة لكل امرأة هي أن تقتني شنطة سوداء فاخرة على الأقل، وهذا الموسم مناسب جدًّا لتختاري حقيبة يد سوداء وتستثمري فيها، فقد شاهدنا الكثير من الموديلات الرائعة ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2021-2020منها حقائب الكتف ذات الحجم المتوسط، والتي تُعتبر أنها الأقوى بحيث إنّ تصاميمها تجمع بين الأناقة والعملية، وقد شاهدناها لدى كل من "غوتشي" Gucci، و"سانت لوران" Saint Laurent، وهنالك الحقائب السوداء الكبيرة والتي تُحمل باليد، وقد شاهدناها لدى كل من "فندي" Fendi، و"توم فورد" Tom Ford، وتُعبتر هذه الحقائب مثالية للمشاوير الصباحية أو لاطلالات العمل، وهنالك أيضًا الموديلات ذات الحجم الصغير الخاصة بالسهرات، وقد شاهدنا أجمل التصاميم منها لدى كل من "ميو ميو" Miu Miu، و"دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana.

ولهذا تُعتبر حقائب اليد السوداء الأكثر جمالًا وأناقة، حيث فيها تنوّع كبير بالرغم من أنها بلون واحد

قد يهمك أيضا

:أبرز صيحات حقائب اليد لربيع وصيف ٢٠٢٠

"أكني" السويدية و"مالبيري" البريطانية تطرحان تشكيلةً من حقائب اليد الجلدية