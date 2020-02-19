إنستجرام النجوم: رانيا يوسف بفستان أبيض.. ودرة بإطلالة كلاسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

اعتاد النجوم مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة، إذ ارتدت فستاناً أبيض قصير، مُزين بحزام أسود رفيع عند منطقه الخصر مربوط على شكل فيونكة منسدلة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان.

- ميريهان حسين

تألقت بإطلالة حيوية، إذ ظهرت مرتدية قميص باللون الأبيض ومربوط عند البطن، مع بنطلون فضفاض طويل بمزيج من الألوان البنية والترابية المتداخلة، كما أنها اعتمدت تسريحة شعر منسدل على كتفيها، وزينت الإطلالة باكسسوارات متناسقة مع إطلالتها، مكونة من عقد أزرق حول الرقبة وأقرط دائرية.

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- منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور لها، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت جاكيت قصير باللون الأحمر، وبنطلون جينز، ونسقت مع الإطلالة ساعة كبيرة باللون الذهبي، وأقراط كبيرة بنفس اللون، كما اعتمدت تسريحة شعر قصيرة وويفي، واستخدمت الأحمر الصارخ لون للروج.

- درة

تألقت بإطلالة كلاسيكة راقية، مرتدية جاكيت أبيض قصير ونسقت معه تنورة بينسل بفتحة ساق طويلة، وحزام أبيض عريض عند منطقة الخصر، وتوب بيج، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللوني الأبيض والأسود، وحذاء كعب عالي مدبب باللون الأبيض، كما اعتمدت تسريحة شعر منسدل للخلف.

- هند صبري

ظهرت هند صبري بإطلالة هادئة حيث ظهرت مرتدية بلوزة مشجرة بألوان الباستيل، ونسقت معه بنطلون جلد باللون البني، وحذاء كعب عالي باللون البني، كما أنها اعتمدت تسريحة شعر منسدل على الكتفين.