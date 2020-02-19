بالصور.. تعرفي على موضة الأحذية في صيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يمكننا القول إن فصل الشتاء قارب على الانتهاء، ونفق الآن على أبواب فصل الصيف، مستعدين للموضة الجديدة للملابس والأحذية.

شاهدنا العام الماضي، الاعتماد على أحذية "السليبر" موضة أساسية في جميع أوقات اليوم، حيث ظهرت بأشكالها المختلفة المناسبة للنهار أو الليل.

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ومن المقرر أن تستمر هذا الصيف، بالإضافة إلى عدد من المجموعات الأخرى التي قدمتها دور الأزياء العالمية، بحسب ما ذكر موقعي "harpersbazaar" و"popsugar".

وتتنوع أحذية صيف 2020، بالألوان الزاهية، والمحايدة، مع الشرائط والزينة، سواء للأحذية الكعب أو المسطحة، وتميزت أغلب الصنادل، بشرائط رفيعة وطويلة على الساق، إلى جانب الشرائط العريضة.

في الألبوم بالأعلى، نستعرض لكم عددًا من أحذية الصيف موضة 2020: