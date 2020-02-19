إزاي تعرفي البيض الفاسد واللحمة والفراخ الطازجة عند الشراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

نشتري ونتناول يوميًا منتجات البيض والجبن والفواكه، والخبز أيضًا، وقد يتعرض البعض منا إلى الخداع أو الحصول على منتجات غير طازجة، وربما غير صحية دون أن ندري.

لذا نوضح لك مجموعة من الخطوات البسيطة للتأكد من جودة الطعام عن شرائه، وفق ما ذكر موقع "bright side" الأمريكي.

البيض

قبل شراء البيض، ركزي جيدًا في قشرة البيضة الهشة تدل على وجود عفن في الداخل.

تاريخ الصلاحية

لا تنس أبدًا النظر في تاريخ الصلاحية الخاص المدون على علب الطعام والشراب.

خالي من الدهون

لا تهتمي بعبارات مثل "خالية من الدهون" أو "طبيعية بالكامل" المدونة على العبوة.

قد تكون هذه العبارات مجرد خدعة، واقرأي جيدًا المكونات المدونة على خلف العلبة.

متعدد الحبوب

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تأكدي من أن المنتج من القمح الكامل 100%، لأن الحبوب المتعددة تفقد معظمها 87% من الألياف الصحية والفيتامينات والمعادن أثناء عملية الطحن.

خال من السكر

انتبه أيضًا لمكونات العصائر، فقد يُدون عليها عبارة "خال من السكر"، لكن غالبًا هذه العبارة غير حقيقية، حيث تصل نسبة السكر ما بين 25 إلى 26 جرامًا لكل كوب عصير، بالرغم من أن الجسم يحتاج 77 جم سكر فقط خلال اليوم.

اللحوم

تأكد من عدم وجود بقع بنية أو رمادية على قطعة اللحم، وغير لزجة.

جلد الدجاج

تأكد من أن جلد الدجاج ليس رماديًا، فهو دليل على أن الدجاجة ليست بحالة جيدة، وأنها موجودة في المتجر منذ فترة طويلة.

الخيار

اختاري اللون الأخضر للخيار، وانتبهي جيدًا للأجزاء الصفراء أو البيضاء في الخضراوات.

الموز

اختاري الموز غير المقطوع من الحافة.