كيف أضع مكياجاً خفيفاً وجذّاباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - المكياج الخفيف يضيف رونقًا وجاذبيةً على إطلالة الفتاة دون أن يسلبها ملامحَها الطبيعية، بل يحافظ على جمال تفاصيل وجهها بشكل عفوي ويبرز أنوثتَها لتبدو معه قمّة في النعومة.

ولأنّ المكياج الخفيف يوفّر الكثير من الوقت والمجهود فهو يناسب المرأة العمليّة أو الطالبة الجامعية التي ترنو إلى إطلالة جذّابة بمكياج خفيف وأنيق يظهرها بإطلالة تناسب شخصيتها ومكانتها. تابعي المزيد: استوحي مكياجك المتقن من الفنانة ليالي دهراب

خطوات وضع مكياج خفيف وجذّاب مكياج خفيف وجذّاب ابدإي بغسل وجهك بغسول عميق التنظيف ثم ضعي البرايمر لتحصلي على بشرة ناعمة وغير دهنية لمكياج يدوم لوقت أطول. استخدمي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين، والبقع الداكنة أو البثور إن وجدت. انتظري بضع دقائق وضعي الفاونديشن على كامل الوجه بشكل دائري باستخدام أطراف الأصابع، ثم انتظري من خمس إلى عشر دقائق حتى تنسجم البشرة مع اللون. ضعي الباودر باستخدام الإسفنجة الخاصة ولا تنسي منطقة فوق العينين والرقبة. ضعي طبقة رقيقة من ظلال العيون البيضاء على منطقة الجفن المتحرك لتوسيع مدى العين. ضعي الظلال ذات الألوان الترابية أو البرتقالية الغامقة على كامل منطقة العين، وبواسطة الفرشاة حاولي دمج الأبيض مع اللّون الجديد لتناغم الألوان مع بعضها البعض. ضعي القليل من ظل العيون البني الغامق على الجفن المتحرّك حتى الزاوية الخارجية فقط، مع الحرص من دمج الألوان مع بعضها. بدلاً من الآيلاينر السائل والأسود، ضعي القليل من الظل البني الغامق على خط الرموش مع رسمها بشكل رفيع ودقيق من الداخل مع رسمه بخط يزداد سمكه تدريجياً حتى الزاوية الخارجية للعين. ضعي الماسكارا بشكل سريع وكثيف، مع وضع القليل منها على منطقة الرموش السفلية. حدّدي الشفاه بلون طبيعي مثل البرتقالي الفاتح أو الزهري أو البني الفاتح. ضعي أحمر الشفاه بلون خفيف. ضعي البلاشر من لون أحمر الشفاه باستخدام فرشاة متوسطة السمك على منطقة الجبين والخدود والأنف من الداخل للخارج باتجاه الأذنيين. تابعي المزيد: ماسكرا حواجب شفافه

نصائح لمكياج خفيف وجذّاب مكياج خفيف وجذّاب عليكِ تنظيف البشرة قبل وضع المكياج الخفيف، ويمكنكِ التنظيف باستخدام المواد الطبيعية، مثل القهوة أو السكر وعصير الليمون للتقشير والتخلص من خلايا الجلد الميتة، الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على بشرة ناعمة وجذّابة، وبالتالي الحصول على إطلالة أجمل بالمكياج. تمرير مكعبات الثلج على البشرة؛ نظرًا لقدرته على شد البشرة والحفاظ عليها من التجاعيد وكذلك تصغير المسامات المفتوحة، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يسمح بتدفق الدماء إلى البشرة وبالتالي الحصول على بشرة أكثر إشراقًا. ترطيب البشرة، باستخدام مرطب مناسب للبشرة، ويُنصح بأن تُرطب البشرة ترطيبًا عميقًا، كما يُنصح بأن يحتوي على واقٍ للشمس للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة. تجنّبي استخدام الأيلاينر الأسود السائل لرسم العين واستعيضي عنه خطاً من ظلال العيون أغمق من الذي تمّ استخدامه على كامل الجفن المتحرّك، أمّا الجفن السفلي فاتركيه على طبيعته او ضعي خطاً من الظلال رفيع جدًّا. يجب تحديد الألوان التي تناسب البشرة للحصول على مكياج خفيف وجذاب والابتعاد عن الألوان الفاقعة والقوية مثل الأحمر والألوان الكثيرة المتداخلة، ومن الأفضل استخدام الألوان الترابية التي تصلح للبشرة البيضاء والسمراء. تجنّبي الكونتورينغ فهو يسلبك ملامحكِ الطبيعية ويعطي إطلالتكِ الجمالية لمسةً مفتعلة واصطناعية. تجنّبي وضع الرموش الاصطناعية خاصة الطويلة والكثيفة فهي لن تمنحكِ أي إطلالة عفوية وستقضي على نتيجة المكياج الخفيف. تابعي المزيد: أحمر شفاه داكن من وحي النجمات

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