مكياج عيون جريء موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - juvtd ugn أساليب مكياج عيون لافتة ومميزة، بعيداً عن رسمات العيون التقليدية التي استخدمتها مراراً وتكراراً. فقد آن الأوان لتجربة أفكار جديدة تتمثل في مكياج عيون حريء بألوان بارزة تلفت الأنظار إليك.

وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل مكياج عيون جريء 2020.



مكياج عيون جليتر باللون الزهري الفاقع

مكياج عيون زهري جليتر

إذا كنت ترغبين في مكياج عيون جريء مفعم بالأنوثة يمنحعينيك بريقاً ، فإن مكياج العيون الجليتر باللون الزهري الفاقع سيكون خياراً رائعاً لهذه المناسبة الرومانسية. طبقي الظل الزهري الغليتر الفاقع فوق الجفن العلوي، وبطريقة مكثفة عند زاوية العين الخارجية. ولاكتمال الطلة، استخدمي الرموش الاصطناعية وطبقي الغلوس الزهري الناعم.

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مكياج عيون غلوسي

مكياج عيون غلوسي

المكياج الغلوسي، هو صيحة رائجة جداً، فقد ظهر بكثرة في كافة العروض العالمية. ويعد هذا الموسم الوقت المثالي لتجربته، حيث يمنحك إطلالة مشرقة وجريئة. استخدمي ظلال العيون الغلوسي باللون الزهري الداكن، وطبقي الظل البني عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي. كذلك، استخدمي الروج النيود الطبيعي.



مكياج عيون سموكي أحمر

مكياج عيون سموكي أحمر

إذا كنت من عاشقات المكياج السموكي، اعتمديه بأسلوب عصري جريء يمنحك إطلالة جذابة وملفتة. بحيث تستبدلين اللون الأسود والبني وحتى الرمادي، بالظلال الحمراء الداكنة واللامعة، وذلك على كامل الرموش العلوية، وعلى طول خط الرمش السفلي، الى جانب استخدام الروج النيود المات.

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مكياج عيون زهري داكن

مكياج عيون زهري دخاني

إذا كنت لا ترغبين في استخدام لا الأحمر ولا الألوان التقليدية في مكياج العيون الدخاني، ننصحك بتجربة ظل العين الزهري الداكن فوق الجفن العلوي والسفلي بأسلوب السموكي، الى جانب البلاش الوردي على عظمتي الخدين، وأحمر الشفاه النيود اللامع. فتدرجات اللون الزهري ستجعل إطلالتك مشرقة ومضيئة.



مكياج عيون بتدرجات الأرجواني

مكياج عيون أرجواني

يعد اللون الأرجواني من أبرز ألوان المكياج الرائجة حالياً، بالتالي فإن مكياج العيون بتدرجات الأرجواني سيشكل خياراً رائعاً . استخدمي ظل العين بتدرجات الأرجواني على كامل الجفن العلوي، على أن يكون داكناً على الجفن المتحرك وفاتحاً عند كسرة العين. كذلك، استخدمي الروج الزهري الفاتح نصف اللامع.

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