ماسكات لتفتيح البشرة الدهنية وإزالة الحبوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - تبحث المرأة بشكل دائم عن خلطات طبيعية لـ تفتيح البشرة الدهنية وإزالة الحبوب إذ تسعى كلّ النساء للحصول على بشرة خالية من العيوب بلون فاتح وقد تلجأ لـ العناية بالبشرة عن طريق استخدام الكريمات الكيميائية المركبة والمُستحضرات المُبيّضة التجارية والباهظة الثمن.

تتعرّض صاحبات البشرة الدهنية إلى ظهور بقع في وجوههن أكثر من غيرهنّ، وتكثر أسباب اسمرار البشرة فقد يكون جفاف الجلد هو المسبب الرئيس للبشرة الداكنة وقد يكون نتيجة التعرّض المُفرِط لأشعة الشّمس والتلوّث البيئيّ أو نتيجة حالة مرضيّة أو أدوية تدخل الجسم، أو بسبب التعب والإجهاد، والنّمط الغذائيّ غير الصحيّ، واستخدام مُستحضرات التّجميل المصنوعة من المواد الكيميائيّة.

إليكِ فيما يلي بعض الماسكات الطبيعية التي تحتوي على حمض اللاكتيك الذي له خصائص التّبييض، كما تحتوي على خصائص مُضادّة للجراثيم وتعمل على ترطيب البشرة، كما أنّها تُساعد على إزالة البقع وندبات حبّ الشّباب، وتبديل الخلايا الميتة، وبالتّالي يُجدّد البشرة وتفتيحها.

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كيف تعرفين أنّ البشرة دهنية

البشرة الدهنية



البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة حساسيّةً وتحتاج للاهتمام الدّائم ، و تُفرز هذه البشرة الكثير من الزيوت كما تتميّز بصفات مُختلفة عن غير أنواع بشرة؛ فمساماتها كبيرة، وتتغيّر تبعاً لتغيّر الوقت أو الفصل من السنة، كما تُعتبر البشرة دهنية سميكةً نوعاً ما، ولامعةً، وتتعرض بفعل الزيوت التي تفرزها هذه لظهور الحبوب، والبثور، والرّؤوس السّوداء، وغيرها من المشاكل، غير أنّ أهمّ ما يُميّزها أنّها أكثر أنواع البشرة التي تُقاوم التّجاعيد وعلامات التقدّم بالسّن.





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ماسكات لتفتيح البشرة الدهنيّة



ماسك العسل

تفتيح البشرة الدهنية



المكونات:

ملعقه عسل.

ملعقة من الحليب المُجفّف.

القليل من عصير اللّيمون.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللّوز.



الطريقة:

امزجي جميع المُكوّنات وضعيها على الوجه بلطف، واتركيها لمدّة من 10-15 دقيقةً.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد.

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ماسك البيض

تفتيح البشرة الدهنية



المكونات:

بياض البيض.

عصير ليمون.



الطريقة:

اخلطي المُكوّنات وطبّقي الماسك على الوجه.

اغسلي وجهكِ بالماء بعد أن يجفّ الماسك.

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ماسك الزّبادي

تفتيح البشرة الدهنية



المكونات:

ملعقة كبيرة من اللّبن الطّازج.

ملعقة شوفان.

نصف ملعقة من العسل.

القليل من عصير اللّيمون.



الطريقة:

خلطي المزيج حتى يصبح كالعجينة الرّخوة، ثم ضعيه على الوجه والرّقبة.

اتركيه من 10 - 15 دقيقةً، ثم اغسليه بالماء.

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