كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - هناك الكثير من تسريحات الشعر العصرية التي تغزو العالم، والتي تعتمدها المرأة للحصول على إطلالة جذابة في مختلف المناسبات. وتأخذ تساريح الشعر الهندية حيزاً كبيراً من اهتمام المرأة في مختلف البلدان، وهي تسريحات مريحة وناعمة ومفعمة بالأنوثة.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تساريح هندية للشعر القصير، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الكعكة الهندية

تسريحة الكعكة الهندية



إنها من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء الهنديات، فهن يعتمدنها في المناسبات للحصول على إطلالة راقية وأنيقة ومريحة في الوقت نفسه. تناسب تسريحة الكعكة الهندية صاحبات الوجه البيضاوي والطويل، وبإمكانك اعتمادها على الشعر القصير أثناء المناسبات والاحتفالات، وحتى أثناء الخروج مع العائلة.



تسريحة الشعر المجعد الفوضوية

تسريحة الشعر المجعد الفوضوية



إذا كنت من صاحبات الشعر المجعد، وترغبين في تسريحة هندية شبابية، فإن تسريحة الشعر المجعد الفوضوية هي خيار رائع لك، فهي تسريحة مريحة جداً وعصرية. تلائم هذه التسريحة صاحبات الوجه المستدير وعلى شكل قلب، وهي مناسبة للإطلالات اليومية في العمل.

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تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة الجانبية

تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة الجانبية



الغرة بمختلف أشكالها تجتاح حالياً موضة الشعر، لذلك اعتمديها مع تسريحة الشعر القصير المستقيم، وهي إحدى التساريح الهندية الأنيقة والناعمة. تناسب هذه التسريحة صاحبات الوجه البيضاوي والطويل والمستطيل، وهي ملائمة لمختلف الأوقات، اليومية والمسائية.



تسريحة البوب المموجة

تسريحة البوب المموجة



إنها إحدى أكثر التساريح الهندية رواجاً وانتشاراً بين النساء، فهي تسريحة أنيقة وملائمة جداً للشعر الخفيف، كونها تجعله يبدو أكثر حجماً وكثافة. تناسب هذه التسريحات الفتيات والنساء من مختلف الأعمار، لا سيما صاحبات الوجه البيضاوي والمستطيل. بإمكانك هذه التسريحة بشكل خاص في المناسبات وحفلات العمل.

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تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تسريحة ذيل الحصان المرتفع



إنها تسريحة هندية كلاسيكية ملائمة جداً للشعر القصير، ومن السهل جداً تحقيقها في المنزل خلال دقائق معدودة، واحرصي على اعتمادها مع الغرة البوف. تناسب تسريحة ذيل الحصان المرتفع المستقيمة، صاحبات الشعر البيضاوي والمستدير. إنها تسريحة متعددة الاستخدامات، حيث بالإمكان اعتمادها في السفرات والمناسبات المسائية، كما في الأيام العادية خلال العمل.



تسريحة ذيل السمكة المضفر نصف المرفوع

تسريحة ذيل السمكة المضفر نصف المرفوع



إن دمج ذيل السمكة المضفر في أي تسريحة شعر هو أفضل وسيلة للحصول على إطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة. لذلك ستبدو تسريحة ذيل السمكة المضفر نصف المرفوع رائعة عليك، فهي من التساريح الهندية الرائجة، والتي تناسب حفلات الزفاف والسهرات وحتى الأيام العادية.

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