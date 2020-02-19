مناكير وردي على لحمي لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - المناكير الوردي ترند لموسم ربيع وصيف 2020. بعد ألوان الأظافر الغامقة من البني إلى الأسود، نحتاج إلى حيوية لناحية العناية بالأظافر. نجمات مثل ريهانا وكايلي جينر، يفضلن المناكير الوردي على لحمي. هاتان النجمتان مصدر وحي وإلهام لمكياج ناعم وأظافر مرتبة. هنا سنعرّفك على بعض التصاميم الجديدة لمناكير اللون الوردي على لحمي:

مناكير وردي على لحمي مع حبات الكريستال

مناكير مع حبات كريستال



إذا كنتِ من السيدات اللاتي يعتبرن اللون الوردي باهتاً، وتفضلين التصاميم والموديلات الحيوية والمنعشة؛ اخترنا لكِ هنا تصميماً بلونين؛ الوردي على لحمي مع اللون الأبيض، مع رسومات مضاف لها حبات الكريستال. هذه التصاميم تناسب سهراتك الفاخرة، وتضيف إشراقاً على طلّتك، مقارنة مع موديلات أخرى.

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مناكير وردي على لحمي مع الأزرق

مناكير وردي مع أزرق



كي لا تقعي في كلاسيكية اللون الوردي على لحمي، وجماد اللون الواحد، ما رأيكِ بإضافة لون آخر بعيداً عن مشتقات الوردي، كالأزرق السماوي مثلاً؟

هنا التصميم يليق بكل الإطلالات: سبور، كاجوال، وتناسب طلّة مهنية للمكتب، حيث إنّ الأظافر متوسطة الطول هي مظهر كلاسيكي شائع في المناسبات الرسمية، التي تطلّب مظهراً لائقاً وغير نافر. من ناحية أخرى؛ يمكن اعتماد هذا التصميم خلال حضور حفل زفاف. تجدر الإشارة إلى أنّ طول الأظافر المتوسّط يُعد موضة دائمة لكل المواسم.

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مناكير وردي على لحمي مع الغليتر

غليتر



الغليتر هو الطريقة المثالية لإضافة الطابع "الاحتفالي" على أيّ تصميم للأظافر، وإظهارها بمظهر لامع يليق بالمناسبات. بريق الأظافر هو ظاهرة ترند عالمي، ولكل الفصول، وببساطة هو يليق بعمر المراهقة أكثر من غيره؛ نظراً لدلالته على جنون هذه المرحلة العمرية. هذا لا يعني أنّه لا يمكنك اعتماد الغليتر إذا كنتِ تخطيتِ هذه المرحلة، بل على العكس؛ فهذا يضيف روحاً شبابية على طلّتك. طول الأظافر هنا غير محكوم أو محدود.

مناكير وردي على لحمي مع النقط

مناكير مع نقط



المناكير المنّقط يّعتبر تذكيراً بالشخصية الكرتونية الشهيرة ميكي ماوس، ما يعني فرحاً ووقتاً جميلاً، مع طابع احتفالي بامتياز. رغم طغي هذه الأجواء؛ يجب أن نحذر من عدم الوقوع في الفوضى وعجقة الألوان والتصاميم. لذا، لا تعتمدي النقط على كل أظافرك، بل اختاري ظفراً أو اثنين فقط. يمكن إضافة رسوم أمور مع النقط، هذا من شأنه أن يضيف حيوية على الأظافر. بالنسبة للطول؛ يفضّل الطول المتوسّط، وطبعاً تجنب الأظافر القصيرة في هذه التصاميم.

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