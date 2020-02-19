ألوان صبغات الشعر وأسماؤها بحسب انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - بحسب انستقرام، التطبيق الأول في ما يختص بالشعر والمكياج الترند، إنّ ألوان صبغات الشعر لعام 2020 جريئة ومتفجّرة. لذا، إن كنتِ تميلين إلى التمسك باللون الأشقر، أو اللون الأحمر أو الشعر الرمادي، والموكا، أو الهايلايت، أو الأوبال، والذهبي الميتاليكي، والشوكولا القوي، فأنتِ إذًا في صلب الترند واتجاهات الشعر لهذا العام. حضّرنا لكِ ألوان صبغات شعر لافتة وجميلة مع أسمائها كيّ نسهّل عليكِ الاختيار:

ألوان صبغات الشعر: الموكا

الموكا



الموكا المثلّج يعني البلياج القوي الذي كان رائجًا في حقبة التسعينات. اكتسب هذا اللون "Iced Mocha" زخمًا على موقع إنستقرام، لعودته بقوّة. هذا الاتجاه وُلد في ولاية فلوريدا، ويقول مصورو الألوان إنّكِ تستطيعين البقاء لمدة 10 أشهر دون الحاجة إلى الصبغة من جديد. عملية الصبغة هنا تستغرق عادةً ما بين أربع إلى خمس ساعات من البداية إلى النهاية، لكن اللون يستحق هذا الانتظار. ننصحك بصبغة L'Oreal رقم 613 الخالية من الأمونياك، بألوان متلألئة ممتزجة باللون الرمادي.

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ألوان صبغات الشعر: Icy Toned

IcyToned

خليط الرمادي والبنفسجي حتى نحصل على نتيجة رائعة تظهر الشعر بالأشقر البلاتيني الصارخ، الشبيه بقطع الجليد (من هنا أخذ اسمه). هذا اللون محبّب للفتيات بحسب تطبيق إنستقرام؛ مشكلة هذا اللون أنّه عرضة للبهتان أكثر من غيره، لذا ننصحك بتقليل الاستحمام، (مرتين في الأسبوع كحد أقصى)، وأن تستخدمي فقط المنتجات الخاصة بالألوان (وهنا نقصد الشامبو والبلسم)، وننصحك بصبغة Revlon

ألوان صبغات الشعر: Chilli chocolate hair

Chilli chocolate

الزنجبيل والأحمر هي ألوان اللحظة، وشعر الشوكولا المحمّر القوي يناسب من لا يرتحن بالتغيير الجذري للألوان. يتكوّن اللون من لون بني غامق من الشوكولاتة مع صبغة بلون بنيّ فاتح بطريقة يبدو اللون طبيعيًا. جاء الاسم من أماندا ليمان من صالون جوي في بوسطن. هذا اللون يبدو كلوح من ألواح الشوكولاتة الباهظة الثمن للغاية، والمصنوعة يدويًا. الصبغة التي ننصحك فيها هنا هي L'Oreal.

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ألوان صبغات الشعر: القهوة

القهوة

ألوان صبغة جديدة تم ابتكارها هذا العام لتكون ترند الموسم: القهوة- البلياج. هذا اللون يحاكي القهوة التقليدية والأسلوب المعتاد، ولكن باستخدام ألوان القهوة من الإسبريسو الغامق إلى ظلال اللاتيه الناعمة. اللون يعطي لمعانًا طبيعيًا وإشراقة للشعر. كوني المبتدئة بالترند واطلبي من حلاقك استخدام صبغة Herbatint. هذا اللون يناسب كل الفصول، وسيكون رائعًا في الشتاء، وفي حفلات الصيف أيضًا.

ألوان صبغات الشعر: البني الوردي

البني الوردي



أخيرًا، صبغة تناسب السمراوات. اتجاه الباستيل هو هدية صاحبات البشرة السمراء: فاللّون البني الوردي يشهد ارتفاعًا على تطبيق إنستقرام. كثيرات يفضلنه بدلًا من الاضطرار إلى صبغ الشعرك بلون أشقر فاتح، فهذا اللون يعمل بألوان شعر داكنة. تم إعداده باستخدام مزيج من التبييض وعلاج Olaplex والأصباغ البنية والحمراء. بخصوص نوع الصبغة، ننصحك بـ: .Garnier

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