أزياء شتوية من نورة العميري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - تعد نورة العميري أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي في نسخته السادسة، وبدأت مشوارها الفني بعده بالعديد من الأعمال المميزة، وتأنقت مؤخراً بتنسيقات شتوية بسيطة ومفعمة بروح شبابية، استوحينا أبرزها لكِ اليوم؛ لتلهمكِ أفكاراً رائعة لإطلالاتك.

خيارات شتوية من نورة العميري



تميزت نورة بإطلالة يكسوها اللون الأسود، مكونة من بليزر وبنطال وبلوزة وحقيبة للخصر وحذاء رياضي مميز لخيار بسيط وفخم، وتأنقت ببنطال وجاكيت رماديين، مع بلوزة وربطة للعنق باللون الرمادي أيضاً للوك شبابي.

وتجملت ببلوزة زهرية مع بنطال جينز ومعطف سكري لستايل أنثوي، وارتدت بلوزة زيتية مزينة بياقة وبنطالاً أخضر مع جاكيت مزين باللونين البني والزيتي لمظهر عملي، ونسقت "جاكيت" أسودَ من الجلد مع بنطال أسود وتيشيرت برسوم كرتونية لإطلالة شبابية أنيقة.

خيارات شتوية من نورة العميري



كما اختارت بلوزة صوفية ومعطفاً وبنطالاً باللون الأسود مع حذاء بني لكسر اللون، وجاءت بمعطف زيتي مع بلوزة بيضاء وبنطال أبيض مزيّن بكتابات بسيطة، وظهرت ببنطال أزرق وبلوزة بيضاء مع معطف كاروهات للوك عملي، وأطلت ببنطال واسع وبلوڤر أخضر مع بلوزة بيضاء طويلة لستايل شبابي.

خيارات شتوية من نورة العميري



وتزينت ببنطال واسع بني مع بلوزة صفراء واسعة وحذاء رياضي أبيض لمظهر بسيط، وتألقت بجمبسوت زهري مزين في الأعلى بنقوش فضية وتطريزات، وأكملته بوشاح فرو باللونين الأسود والأبيض.

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