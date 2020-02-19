شنط ماركات شديدة الصغر موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - اجتاحت صيحة الحقائب صغيرة الحجم Micro bags منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ولم تخلُ منها مجموعة، الحقيبة التي تعدّ من أبرز صيحات اكسسوارات الموسم القادم نستعرض لكِ أجمل موديلاتها لتستوحي منها ما يناسب ذوقكِ.



شنط صغيرة عبر الجسم موضة 2020

شنط صغيرة عبر الجسم



انتشرت هذا العام صيحة الشنط صغيرة الحجم المحمولة عبر الجسم Micro cross bags، تألقت عارضات دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana بموديلات مصممة من جلد الأفعى ومزودة بسلسال ذهبي طويل مع حقيبة شديدة الصغر محمولة بإصبع اليد، بينما أطلت عارضات براندون ماكسويلBrandon Maxwellبشنط شفافة صغيرة، اعتمدي هذا النمط لاطلالة عصرية مميزة.

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شنط صغيرة مزودة بيد صغيرة موضة الموسم

شنط صغيرة مزودة بيد صغيرة



ركز عدد من الدور الكبيرة على الشنط الـ Tote الصغيرة، وزودتها بيد صغير بدلًا من الحزام الطويل، أحببنا الموديلات البيضاء والبيج الفاتحة من مجموعات كيت سبيد Kate Spadeولونشان Longchamp، تصميمات فخمة مزينة بأقفال معدنية تمكّنكِ من حمل بعض الأغراض، وعدم الاكتفاء بحمل حقيبة فقط بغرض التزين.



شنط صغيرة مزودة بسوار معدني موضة ربيع 2020

شنط صغيرة مزودة بسوار معدني



لاتزال صيحة الحقائب المزودة بسوار معدني دائري مهيمنة على مشهد الموضة العالمية، برعت أسماء بارزة مثل بادجلي ميشكا Badgley Mischkaوإرمانو سرفينوErmanno Scervinoفي ابتكار موديلات فاخرة يمكنكِ الاستعانة بواحد منها لإكمال اطلالة المساء.

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شنط كتف صغيرة الأبرز هذا العام

شنط كتف صغيرة



لعاشقات الاطلالات العملية، ابتكرت دار شانيل Chanel حقيبة فضية مبطنة مزينة بشعار الدار الأيقوني، كما أحببنا الحقيبة الذهبية من توقيع دار فالنتينو Valentino.

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شنط حزام من مجموعات ربيع 2020

شنط حزام



تبقى شنط الخصر Belt bagsمن الصيحات المتصدرة لائحة الموضة لموسم ربيع 2020، اعتمدت عارضات دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana موديلات فريدة مصممة من جلد التمساح، زيني بها البليزر الطويل لاطلالة كاجوال أنيقة خلال النهار.

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