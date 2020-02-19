جاكيتات طويلة بأسلوب كيم كارداشيان.. استوحي أجمل الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - جميعنا نعلم أن كيم كارداشيان Kim Kardashian من النجمات السبّاقات في اعتماد أبرز صيحات الموضة، ودائماً ما نراها في إطلالات مبتكرة تنسقها لمختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية، ومؤخراً لاحظنا أنها كانت ميّالة لاعتماد موديلات الجاكيتات الطويلة بتصاميمها المختلفة وبدرجات لونية منوعة، وقد نسقتها بأسلوبها الخاص الذي يجمع بين الأناقة والعصرية، ولهذا إليك بالصور موديلات جاكيتات طويلة بأسلوب كيم كارداشيان لتستوحي أجمل الأفكار.



كيم كارداشيان في جاكيت طويل أسود

جاكيت أسود طويل اختارته كيم كارداشيان مع اطلالة عصرية



لوك صباحي جمع بين الأناقة والعصرية نسقته كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت فيه بنطلوناً أسود من الجلد مع توب باللون الأزرق النيلي، ومن فوقهما اعتمدت جاكيتاً طويلاً من الفرو باللون الأسود موضة هذا الموسم، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال ونظارات شمسية باللون الأزرق أيضاً.

تابعي المزيد : الأخوات كارداشيان وجينير في إطلالات مختلفة وكيندل الأكثر تواضعاً





إطلالة ذات طابع رياضي في المعطف العسلي الطويل نسقتها كيم كارداشيان

كيم كارداشيان في معطف طويل



مؤخراً شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian في عدد من الإطلالات المميزة ذات الطابع الرياضي، وقد مثل هذا اللوك الشبابي الذي نسقت فيه بنطلوناً واسعاً من القماش باللون الزيتي الفاتح مع توب من الجلد باللون البيج، ومن فوقهما اختارت معطفاً طويلاً باللون العسلي، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض ونظارات شمسية بتصميم شبابي.

تابعي المزيد : خلافات في عائلة كارداشيان: كيم تهاجم كورتني



جاكيت طويل من الجلد اعتمدته كيم كارداشيان

جاكيت جلد طويل اعتمدته كيم كارداشيان



لوك مسائي مميز نسقته كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت فيه بنطلوناً من الجلد الأسود نسقت معه توب زرقاء، وأكملت اللوك بجاكيت طويل من الجلد أيضاً بنقشة جلد الأفعى باللون العسلي، وحذاء كاحل كعب عالٍ باللون البني ونظارات شمسية مستوحاة من التسعينات.

تابعي المزيد : كيم كارداشيان بخطوة جريئة .. تستعد لفيلم وثائقي عن العدالة الجنائية

Advertisements



تنسيق شبابي اعتمدته كيم كارداشيان في المعطف الطويل

تنسيق كاجوال أكملته كيم كارداشيان في جاكيت طويل



إطلالة شبابية نسقتها كيم كارداشيان Kim Kardashian لإحدى المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيها تنسيقاً من القطن عبارة عن توب قصيرة وبنطلون خصر عالٍ باللون الرمادي، وأكملت اللوك بجاكيت طويل باللون البيج وحذاء كاحل مطاطي كعب عال باللون الرمادي أيضاً.

جاكيتات طويلة بأسلوب كيم كارداشيان Kim Kardashian شاهدي أجمل التنسيقات التي اعتمدتها في مشاوير ومناسبات مختلفة، واستوحي بعض الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك.

تابعي المزيد : هدايا ثمينة بأكثر من نصف مليون دولار من كيم كارداشيان لطفلتها نورث

شاهدي الفيديو: