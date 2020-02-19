تنسيقات البالطو الطويل موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - البالطو الطويل لا غنى عنه بموسم الشتاء، وهو من الصيحات التي تبرز موضتها كل موسم بتفاصيل وألوان متجددة، تعتمدها تباعًا الفاشينيستا، ولهذا سيكون هو خيارنا اليوم لتعتمديه باطلالة شتاء 2020، مع تنسيقات عصرية من وحي مدونات الموضة المحجبات.





البالطو مع تنسيق كاجوال بأسلوب مرمر محمد

البالطو مع تنسيق كاجوال بأسلوب مرمر محمد



لا يمكن أن نتحدث عن البالطو الطويل دون أن نذكر في القائمة الفاشينيستا مرمر محمد، فهي من المدونات اللاتي يعتمدن على هذه الصيحة بشكل كبير، كاطلالتها الاخيرة بالبالطو الأخضر الصوف، نسّقته مع الجينز، والسنيكرز الرمادي اللون، لاطلالة كاجوال شتوية من الدرجة الأولى، اعتمديها طوال النهار.

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البالطو الساتان الأنثوي من سهى مات

البالطو الساتان الأنثوي من سهى مات





أما سهى مات فقط اعتمدت على خامة الساتان الناعمة لاطلالة أنثوية بلمسة شتوية، خاصًة عندما اختارت البنطلون الجلد الأسود مع اللوك، وأضافت القفازات باللون الأسود، لاطلالة جريئة وجذابة، مناسبة لغداء راقي مع الصديقات بمكان فخم.



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البالطو الترينش من أمية زين

البالطو الترينش من أمية زين





أمية زين اعتمدت على البالطو الترينش باللون البيج المخملي، والقطعة بهذا اللون لا تتخلى عنها، فهي سهلة التنسيق، وتناسب الكثير من الأوقات.

اعتمدتها أمية مع البنطلون الأبيض وبوت الساق برسومات الحيوانات البرية، وكذلك اعتمدت حزام الخصر لاطلالة أكثر رشاقة.

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أمينة خان بالبالطو الكلاسيكي

أمينة خان بالبالطو الكلاسيكي



بينما هذا التصميم للبالطو الأسود من التصاميم الكلاسيكية التي يمكنكِ اعتمادها بمناسبات السهرة، مع البدل الأنثوية، أو الفساتين السواريه، للمسة فخمة.

وقد اختارته أمينة خان مع بدلة أنيقة لاطلالة تناسب وقت ما بعد الظهر، لتنسقه بطريقة أقرب قليلًا إلى الكاجوال، مع السكارف الساتان، وقبعة البيري مع الحجاب.



إليكِ بهذا الألبوم مجموعة تنسيقات للبالطو الطويل موضة شتاء 2020.