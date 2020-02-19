- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - تعد العبايات السوداء المطرزة من أساسيات خزانة كل امرأة عربية، الأمر الذي يدركه المصممون لذا يحرصوا دائمًا على إدراج تشكيلة منوعة من أجمل الموديلات.
تحضري للموسم الجديد بإكتشاف أحدث الصيحات واختاري منها ما يجدد اطلالتك الشرقية لتتأنقي بأسلوبك الخاص على مدار اليوم.
تابعي المزيد: قفاطين سميرة حدوشي في عرض باللوفر
عبايات سوداء مطرزة بالطول للقصيرات
برعت أسماء شهيرة مثل Ciel dubai في تقديم العبايات السوداء المزينة بتطريز عمودي، أحببنا الموديل المزدانة بخطين على جانبي العباية وننصحك بتنسيقه مع فستان بلون داكن وحذاء مدبب لتحصلي على قامة ممشوقة ورشيقة.
تابعي المزيد: عبايات سوداء موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات
عبايات سوداء مطرزة للممتلئات
قدمت بعض الماركات عبايات سوداء واسعة بتطريز ناعم، لفتنا الموديل المصمم بكسرات البليسيه من توقيع ماركة لوزان Louzan، استعيني به في حال كنتِ تعانين من إمتلاء الجسم فهذا الموديل سيخفي جميع عيوب قامتك كما سيضمن لكِ إطلالة عصرية على الموضة.
تابعي المزيد: موديلات عبايات ستان سوداء لاطلالة ناعمة
عبايات سوداء مطرزة للنحيفات
ابتكرت ماركات مثل لوزان Louzan ونور ذا ليبل Noor the Label عبايات مغطاة بالكامل بالتطريز، تناسب هذه الموديلات النحيفات لأنها تعطي إنطباعا بأن من ترتديه أكثر إمتلاءًا.
تابعي المزيد: عبايات أنيقة برسومات الورود لاطلالة شبابية
عبايات سوداء مطرزة للقوام الكمثري
ادرجت ماركة عفة الدباغ Effa ضمن مجموعتها الجديدة من عبايات 2020 باقة من الموديلات فائقة الفخامة أعجبنا منها العبايات المزينة بتطريز ناعم عند الأكتاف، الجئي إلى هذا الستايل إذا كان قوامك على شكل الكمثرى لتشتتي النظر عن الجزء السفلي الممتلئ من جسمك.
عبايات سوداء مطرزة للقوام التفاحة
وجهي خيارك نحو العبايات التي يتركز تطريزها عند منطقة الأفخاذ الخالية من أي تفاصيل عند منطقة الأكتاف والصدر مثل الموديلات الموقعة من ماركة داج Daj وموزان Mauzan وذلك في حال كان قوامك على شكل التفاحة.
تابعي المزيد: عبايات بيضاء موضة 2020 لإطلالة الربيع وأسرار تنسيقها
شاهدي الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر عبايات سوداء مطرزة موضة 2020 تخفي عيوب الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.