عبايات سوداء مطرزة موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - تعد العبايات السوداء المطرزة من أساسيات خزانة كل امرأة عربية، الأمر الذي يدركه المصممون لذا يحرصوا دائمًا على إدراج تشكيلة منوعة من أجمل الموديلات.

تحضري للموسم الجديد بإكتشاف أحدث الصيحات واختاري منها ما يجدد اطلالتك الشرقية لتتأنقي بأسلوبك الخاص على مدار اليوم.

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عبايات سوداء مطرزة بالطول للقصيرات

عباية سوداء من توقيع Ciel dubai

برعت أسماء شهيرة مثل Ciel dubai في تقديم العبايات السوداء المزينة بتطريز عمودي، أحببنا الموديل المزدانة بخطين على جانبي العباية وننصحك بتنسيقه مع فستان بلون داكن وحذاء مدبب لتحصلي على قامة ممشوقة ورشيقة.

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عبايات سوداء مطرزة للممتلئات

عباية سوداء مطرزة من توقيع Louzan

قدمت بعض الماركات عبايات سوداء واسعة بتطريز ناعم، لفتنا الموديل المصمم بكسرات البليسيه من توقيع ماركة لوزان Louzan، استعيني به في حال كنتِ تعانين من إمتلاء الجسم فهذا الموديل سيخفي جميع عيوب قامتك كما سيضمن لكِ إطلالة عصرية على الموضة.

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عبايات سوداء مطرزة للنحيفات

عبايه مطرزة من توقيع Noor the Label

ابتكرت ماركات مثل لوزان Louzan ونور ذا ليبل Noor the Label عبايات مغطاة بالكامل بالتطريز، تناسب هذه الموديلات النحيفات لأنها تعطي إنطباعا بأن من ترتديه أكثر إمتلاءًا.

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عبايات سوداء مطرزة للقوام الكمثري

عباية مطرزة من توقيع Effa

ادرجت ماركة عفة الدباغ Effa ضمن مجموعتها الجديدة من عبايات 2020 باقة من الموديلات فائقة الفخامة أعجبنا منها العبايات المزينة بتطريز ناعم عند الأكتاف، الجئي إلى هذا الستايل إذا كان قوامك على شكل الكمثرى لتشتتي النظر عن الجزء السفلي الممتلئ من جسمك.



عبايات سوداء مطرزة للقوام التفاحة

عباية سوداء من ماركة Anatomi

وجهي خيارك نحو العبايات التي يتركز تطريزها عند منطقة الأفخاذ الخالية من أي تفاصيل عند منطقة الأكتاف والصدر مثل الموديلات الموقعة من ماركة داج Daj وموزان Mauzan وذلك في حال كان قوامك على شكل التفاحة.

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