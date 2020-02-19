كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - تحرص الفاشونيستا والدكتورة خلود على التألق في ملابسها والظهور بإطلالات مميزة تحرص فيها على شتى التفاصيل، ولا سيما المجوهرات المميزة .. لذا جمعنا لكِ اليوم عزيزتي عدة صور لمجوهراتها باللون الفضي الذي يناسب لأغلب الإطلالات.

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مجوهرات فضية من الدكتورة خلود



عن الأقراط المميزة ظهرت خلود بأقراط ضخمة بشكل مميز مزينة برسمة ورق الشجر لتمنح إطلالتها فخامة وجمالاً، وتجملت بأخرى طويلة مزينة بفصوص صغيرة بشكل مثلث، وتزينت بأقراط فضية مصممة بمربعات متتالية بفصوص خضراء ومزينة من الأعلى والأسفل بتصميم زهرة لشكل أنثوي للمناسبات الضخمة.

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مجوهرات فضية من الدكتورة خلود

وعن الأطقم فأطلت بسلسال طويل يحمل تعليقة زهرة بفصوص حمراء تكمله أقراط ضخمة مزينة بالزهرة ذاتها، وفي إطلالة أخرى أكثر أنوثة تأنقت بأقراط دائرية تحمل فصوصًا باللونين الفضي والكحلي، وأسورة وخاتم ملتفين بشكل دائري بالفصوص ذاتها، وجاء العقد بشكل ناعم وملتف بطبقتين من الفصوص الكحلية والفضية ذاتها، ولآخر أكثر ضخامة تميزت بعقد ضخم مكون من سبع طبقات ملتفة من الفصوص الفضية، وأقراط طويلة بشكل زهرة من الأعلى ومدمجة بفصوص فضية ضخمة.

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مجوهرات فضية من الدكتورة خلود



كما ارتدت إسورة ضخمة فضية بفصوص لامعة تليق بالمناسبات الضخمة، وفي إطلالة أخرى جمعت بين أقراط دائرية مزينة من المنتصف بحجر أخضر ومن الأطراف فصوص فضية صغيرة مع خاتم بالتصميم ذاته للوك أنثوي، ونسقت أقراطًا مربعة متداخلة مع ثلاثة خواتم مختلفة، صُمم الأول بشكل ورقة شجر ملتفة بأربع طبقات من الفصوص، وزُين الثاني بحجر فضي ضخم مثبت من الأطراف، واتسم الثالث بالضخامة المميزة حيث دمج فصين من الأعلى والأسفل على شكل دمعة وفص مربع من المنتصف لستايل عصري.

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