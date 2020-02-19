للرجل السعودي .. إليك هذه الخيارات للعمل من الموديل عبد اللطيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - يظهر الموديل السعودي عبد اللطيف بالعديد من الأزياء الأنيقة المتنوعة التي تناسب بيئته وتلائم ذوق الشباب في عمره، لذا جمعنا لكم اليوم أبرز إطلالاته الرسمية المناسبة للعمل.

غالبًا ما يرتدي عبد اللطيف المعاطف والبليزر باللون الأسود والبناطيل العملية السوداء بأنواعها والجينز كذلك، ويكمل إطلالاته في فصل الشتاء ببلوزة مرتفعة الياقة باللون الأحمر أو بلوزة صوفية باللون البرتقالي، كما يظهر بالقميص الأبيض العملي.

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الموديل عبد اللطيف



واختار في إحدى إطلالاته تيشيرتًا أصفر مزينًا برسوم سماوية، مع بليزر وبنطال باللون الأسود المزين بخطوط، وأكمل جمال الإطلالة بأساور ذهبية وخواتم فضية رجالية لستايل شبابي مناسب للعمل،كما أطل ببنطال أبيض وقميص مخطط باللونين الأبيض والبني للوك مميز.

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الموديل عبد اللطيف

ويختار عبد اللطيف عادةً الساعات الفضية والبنية والأحذية السوداء والبنية العملية، أو الرياضية الملونة، ويتزين بالنظارات السوداء المربعة والصفراء الضخمة.

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