موقع فياجرا يكشف الآثار الجانبية للعقار.. فقد البصر أو السمع بشكل مفاجئ

يلجأ بعض الرجال إلى أخذ عقار الفياجرا، لما له من تأثر إيجابي على العلاقة الزوجية، ولكن هل لهذا الدواء آثارا جانبية؟، بالتأكيد يجب الحرص عند تناوله، فله بعض الأضرار التي يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع الدواء "فياجرا".

الانتصاب لفترات طويلة

يمكن أن يسبب الفياجرا انتصابا يدوم لعدة ساعات، فإذا كنت تعاني من الانتصاب الذي دام أكثر من 4 ساعات، فاطلب المساعدة الطبية على الفور، إذا لم يتم علاجها على الفور، فقد تلحق الضرر الدائم بالعضو الذكري.

فقدان البصر المفاجئ

يمكن أن يكون فقدان البصر المفاجئ في إحدى العينين أو كلتاهما علامة على وجود مشكلة خطيرة في العين، تدعى الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، ويجب عليك أن توقف حينها عن تناول الفياجرا واتصل بالإسعاف على الفور، إذا كنت تعاني من فقدان البصر المفاجئ في إحدى العينين أو في كلتاهما.

انخفاض أو فقدان السمع المفاجئ

قد يصاب بعض الناس أيضًا بـ (طنين) في الأذن أو دوخة، إذا كانت لديك هذه الأعراض، فتوقف عن تناول عقار الفياجرا واتصل بالطبيب على الفور.

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لا تتناول الفياجرا في الحالات التالية

تناول أي أدوية تسمى النترات، والتي توصف غالبًا لألم في الصدر، أو محفزات سيكلياز غوانييلات مثل (Adempas (riociguat لارتفاع ضغط الدم الرئوي، حيث قد ينخفض ​​ضغط الدم إلى مستوى غير آمن.

لديك حساسية من السيلدينافيل، لأنه ضمن مكونات VIAGRA وREVATIO، أو أي من مكونات VIAGRA الأخرى.

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو دوخة أو غثيان أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، فاطلب المساعدة الطبية الفورية.